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Экспресс-полироль для кузова Grass Express Polish 340034, 500 мл
4.5
2
Найти аналог
Полироли для автомобиля
    Экспресс-полироль для кузова Grass Express Polish 340034, 500 мл
    Арт. X131506191
    4.5
    2
    Экспресс-полироль для кузова Grass Express Polish 340034, 500 мл

      Экспресс-полироль для кузова Grass Express Polish 340034, 500 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506191
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		полироль
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Экспресс-полироль Grass Express Polish 340034 - для ухода за кузовом автомобиля любого цвета. Быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, входящие в состав средства защищают поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.

        Состав

        • Вода очищенная, карнаубский воск, поверхностно-активные вещества, ароматизатор, консервант

        Меры предосторожности

        • При попадании в глаза промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу
        • Беречь от детей