Экспресс-полироль для кузова Grass Express Polish 340034, 500 мл

Состав

Экспресс-полироль Grass Express Polish 340034 - для ухода за кузовом автомобиля любого цвета. Быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, входящие в состав средства защищают поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.

Вода очищенная, карнаубский воск, поверхностно-активные вещества, ароматизатор, консервант

Меры предосторожности