Экспресс-полироль для кузова Grass Express Polish 340034, 500 мл
Арт. X131506191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|полироль
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Объем, л
|0.5
- Экспресс-полироль Grass Express Polish 340034 - для ухода за кузовом автомобиля любого цвета. Быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, входящие в состав средства защищают поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.
Состав
- Вода очищенная, карнаубский воск, поверхностно-активные вещества, ароматизатор, консервант
Меры предосторожности
- При попадании в глаза промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу
- Беречь от детей