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Полироль фар Eltrans EL-0810.01, туба, 100 мл
200 ₽
Полироли для автомобиля
    Полироль фар Eltrans EL-0810.01, туба, 100 мл
    Арт. О00000031682
    Полироль фар Eltrans EL-0810.01, туба, 100 мл

      Полироль фар Eltrans EL-0810.01, туба, 100 мл

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031682

      Характеристики

      Производитель
      		Eltrans
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		полироль
      Объем, л
      		0.1
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полироль фар Eltrans EL-0810.01, туба, 100 мл - используется для удаления царапин, потускнения и заветривания пластиковых фар автомобиля, что позволяет вернуть им прозрачность и должную освещаемость. Полироль эффективно удаляет следы реагентов. Восстановление светового потока фар способствует повышению уровня комфорта и безопасности вождения в темное время суток.