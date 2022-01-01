Полироль фар Eltrans EL-0810.01, туба, 100 мл - используется для удаления царапин, потускнения и заветривания пластиковых фар автомобиля, что позволяет вернуть им прозрачность и должную освещаемость. Полироль эффективно удаляет следы реагентов. Восстановление светового потока фар способствует повышению уровня комфорта и безопасности вождения в темное время суток.