Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0

Преимущества

Система очистки фильтра

Технология извлечения фильтра

Система хранения шланга

Функция выдува

Флисовый фильтр-мешок

Практичное парковочное положение

Хранение кабеля и аксессуаров

Съёмная рукоятка

Регулировка мощности

Ручка 3-в-1

Karcher WD 5 S V-25/5/22 для уборки сухих и влажных загрязнений - пылесос топ-класса с потреблением энергии всего 1100 Вт. Плоский складчатый фильтр в комплекте позволяет чередовать влажную и сухую уборку без перерыва на замену фильтра. Благодаря запатентованной технологии фильтр можно снять за считанные секунды, избегая контакта с грязью. Пылесос оснащен баком из нержавеющей стали объемом 25 литров, системой очистки фильтра для поддержания высокой мощности всасывания, кабелем длиной 5 метров и всасывающим шлангом длиной 2,2 метра. Съёмная рукоятка позволяет прикреплять аксессуары прямо к всасывающему шлангу. Отсеки для аксессуаров, расположенные на бампере, помогают хранить трубки и насадку для пола во время короткого перерыва в работе. Шланг можно надежно закрепить на верхней части корпуса устройства, что сэкономит место при хранении.