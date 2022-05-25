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Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Арт. О00000041599
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1100
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Напряжение сети, В
|220
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- Karcher WD 5 S V-25/5/22 для уборки сухих и влажных загрязнений - пылесос топ-класса с потреблением энергии всего 1100 Вт. Плоский складчатый фильтр в комплекте позволяет чередовать влажную и сухую уборку без перерыва на замену фильтра. Благодаря запатентованной технологии фильтр можно снять за считанные секунды, избегая контакта с грязью. Пылесос оснащен баком из нержавеющей стали объемом 25 литров, системой очистки фильтра для поддержания высокой мощности всасывания, кабелем длиной 5 метров и всасывающим шлангом длиной 2,2 метра. Съёмная рукоятка позволяет прикреплять аксессуары прямо к всасывающему шлангу. Отсеки для аксессуаров, расположенные на бампере, помогают хранить трубки и насадку для пола во время короткого перерыва в работе. Шланг можно надежно закрепить на верхней части корпуса устройства, что сэкономит место при хранении.
Преимущества
- Система очистки фильтра
- Технология извлечения фильтра
- Система хранения шланга
- Функция выдува
- Флисовый фильтр-мешок
- Практичное парковочное положение
- Хранение кабеля и аксессуаров
- Съёмная рукоятка
- Регулировка мощности
- Ручка 3-в-1