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Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
20 590 ₽
Пылесосы для дома
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Арт. О00000041599
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0
Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0

Пылесос Karcher WD 5 S V-25/5/22 1.628-350.0

Дарим скидки за
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20 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000041599

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Румыния
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
1100
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Karcher WD 5 S V-25/5/22 для уборки сухих и влажных загрязнений - пылесос топ-класса с потреблением энергии всего 1100 Вт. Плоский складчатый фильтр в комплекте позволяет чередовать влажную и сухую уборку без перерыва на замену фильтра. Благодаря запатентованной технологии фильтр можно снять за считанные секунды, избегая контакта с грязью. Пылесос оснащен баком из нержавеющей стали объемом 25 литров, системой очистки фильтра для поддержания высокой мощности всасывания, кабелем длиной 5 метров и всасывающим шлангом длиной 2,2 метра. Съёмная рукоятка позволяет прикреплять аксессуары прямо к всасывающему шлангу. Отсеки для аксессуаров, расположенные на бампере, помогают хранить трубки и насадку для пола во время короткого перерыва в работе. Шланг можно надежно закрепить на верхней части корпуса устройства, что сэкономит место при хранении.

    Преимущества

    • Система очистки фильтра
    • Технология извлечения фильтра
    • Система хранения шланга
    • Функция выдува
    • Флисовый фильтр-мешок
    • Практичное парковочное положение
    • Хранение кабеля и аксессуаров
    • Съёмная рукоятка
    • Регулировка мощности
    • Ручка 3-в-1