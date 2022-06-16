Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Huter W195-ARV
5.0
1
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
    Арт. О00000013039
    5.0
    1
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
    Мойка высокого давления Huter W195-ARV
      Мойка высокого давления Huter W195-ARV
      Мойка высокого давления Huter W195-ARV
      Мойка высокого давления Huter W195-ARV
      Мойка высокого давления Huter W195-ARV
      Мойка высокого давления Huter W195-ARV
      Мойка высокого давления Huter W195-ARV
      Мойка высокого давления Huter W195-ARV

      Мойка высокого давления Huter W195-ARV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013039
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.75
      Габариты, мм
      		540х330х500
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка Huter W195-ARV 70/8/16 - минимойка с обновленным внутренним двигателем для бесконтактной мойки. Удобная рукоятка и колеса упрощают транспортировку мойки. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы.

        Преимущества

        • Встроенная функция пеногенератора
        • Активный барабан для шланга высокого давления интегрирован в аппарат
        • Электрический двигатель вобрал в себя самые передовые технологии и прошел многие тесты качества
        • Колеса и ручка для транспортировки Huter W195-ARV 70/8/16
        • Металлическая помпа
        • Возможность использовать воду из водопровода или бочки