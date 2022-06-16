Мойка высокого давления Huter W195-ARV

Преимущества

Встроенная функция пеногенератора

Активный барабан для шланга высокого давления интегрирован в аппарат

Электрический двигатель вобрал в себя самые передовые технологии и прошел многие тесты качества

Колеса и ручка для транспортировки Huter W195-ARV 70/8/16

Металлическая помпа

Возможность использовать воду из водопровода или бочки

Мойка Huter W195-ARV 70/8/16 - минимойка с обновленным внутренним двигателем для бесконтактной мойки. Удобная рукоятка и колеса упрощают транспортировку мойки. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы.