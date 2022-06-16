Мойка высокого давления Huter W195-ARV
Арт. О00000013039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.75
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Габариты, мм
|540х330х500
- Мойка Huter W195-ARV 70/8/16 - минимойка с обновленным внутренним двигателем для бесконтактной мойки. Удобная рукоятка и колеса упрощают транспортировку мойки. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Металлическая помпа дает более продолжительный срок службы.
Преимущества
- Встроенная функция пеногенератора
- Активный барабан для шланга высокого давления интегрирован в аппарат
- Электрический двигатель вобрал в себя самые передовые технологии и прошел многие тесты качества
- Колеса и ручка для транспортировки Huter W195-ARV 70/8/16
- Металлическая помпа
- Возможность использовать воду из водопровода или бочки