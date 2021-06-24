Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12

Моечная машина Huter W165-QL это прибор, который будет полезен в любых обстоятельствах. Нужно срочно вымыть машину? Очистить садовую дорожку? Смыть грязь со стен, а пыль - с дачной мебели и беседок, старых инструментов? С любой из этих задач справится представленная минимойка. Оснащенная мотором производительностью в 1,9 килоВатт, мойка развивает давление в помпе свыше 160 Бар, а затем подает в шланг 375 литров воды в минуту, позволяя смыть даже самое старое и упрямое пятно. Оборудуя ее встроенным барабаном для наматывания шланга по завершению очистительных работ, производитель позаботился об экономии драгоценного времени владельца минимойки. Небольшие колеса и длинная рукоятка дают возможность свободно перемещаться по участку во время мытья поверхностей крупных и малых объектов. При этом устройство работает от обычной сети электропитания, и имеет длинный кабель с двойной изоляцией, что избавляет от необходимости подключения к удлинителям и предохраняет от ударов током. Модель huter w165 ql купить стоит тем, кто ценит безопасность, комфорт и чистоту.

Преимущества

Автоматическое сворачивание шланга

Мощный мотор

Металлическая помпа

Быстрое очищение

Легкая транспортировка

Возможность забора воды из любой емкости

Держатель для удобного хранения пистолета

Максимальное давление - 165 Бар

Сохранность оборудования

Забота о здоровье

Простота применения



