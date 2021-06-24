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Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
4.8
29
10 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
    Арт. Х103211
    4.8
    29
    Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
    Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
    Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
    Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
    Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
    Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
      Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
      Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
      Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
      Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
      Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
      Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12

      Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12

      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. Х103211
      4.8
      29

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.9
      Габариты, мм
      		870х310х320
      Все характеристики
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Моечная машина Huter W165-QL это прибор, который будет полезен в любых обстоятельствах. Нужно срочно вымыть машину? Очистить садовую дорожку? Смыть грязь со стен, а пыль - с дачной мебели и беседок, старых инструментов? С любой из этих задач справится представленная минимойка. Оснащенная мотором производительностью в 1,9 килоВатт, мойка развивает давление в помпе свыше 160 Бар, а затем подает в шланг 375 литров воды в минуту, позволяя смыть даже самое старое и упрямое пятно. Оборудуя ее встроенным барабаном для наматывания шланга по завершению очистительных работ, производитель позаботился об экономии драгоценного времени владельца минимойки. Небольшие колеса и длинная рукоятка дают возможность свободно перемещаться по участку во время мытья поверхностей крупных и малых объектов. При этом устройство работает от обычной сети электропитания, и имеет длинный кабель с двойной изоляцией, что избавляет от необходимости подключения к удлинителям и предохраняет от ударов током. Модель huter w165 ql купить стоит тем, кто ценит безопасность, комфорт и чистоту.

        Преимущества

        • Автоматическое сворачивание шланга
        • Мощный мотор
        • Металлическая помпа
        • Быстрое очищение
        • Легкая транспортировка
        • Возможность забора воды из любой емкости
        • Держатель для удобного хранения пистолета
        • Максимальное давление - 165 Бар
        • Сохранность оборудования
        • Забота о здоровье
        • Простота применения