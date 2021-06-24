Мойка высокого давления Huter W165-QL 70/8/12
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.9
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Габариты, мм
|870х310х320
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Моечная машина Huter W165-QL это прибор, который будет полезен в любых обстоятельствах. Нужно срочно вымыть машину? Очистить садовую дорожку? Смыть грязь со стен, а пыль - с дачной мебели и беседок, старых инструментов? С любой из этих задач справится представленная минимойка. Оснащенная мотором производительностью в 1,9 килоВатт, мойка развивает давление в помпе свыше 160 Бар, а затем подает в шланг 375 литров воды в минуту, позволяя смыть даже самое старое и упрямое пятно. Оборудуя ее встроенным барабаном для наматывания шланга по завершению очистительных работ, производитель позаботился об экономии драгоценного времени владельца минимойки. Небольшие колеса и длинная рукоятка дают возможность свободно перемещаться по участку во время мытья поверхностей крупных и малых объектов. При этом устройство работает от обычной сети электропитания, и имеет длинный кабель с двойной изоляцией, что избавляет от необходимости подключения к удлинителям и предохраняет от ударов током. Модель huter w165 ql купить стоит тем, кто ценит безопасность, комфорт и чистоту.
Преимущества
- Автоматическое сворачивание шланга
- Мощный мотор
- Металлическая помпа
- Быстрое очищение
- Легкая транспортировка
- Возможность забора воды из любой емкости
- Держатель для удобного хранения пистолета
- Максимальное давление - 165 Бар
- Сохранность оборудования
- Забота о здоровье
- Простота применения