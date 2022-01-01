Пылесосы строительные безмешковые BOSCH
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- Нет в наличииВес, кг: 11.6
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- Нет в наличииВес, кг: 6
- Нет в наличииВес, кг: 7.6
- Нет в наличииВес, кг: 6
- Нет в наличииВес, кг: 12.7
- Нет в наличииВес, кг: 6
- Нет в наличииШланг, мВес, кг: 12.2
- Нет в наличииВес, кг: 12.4
- Нет в наличииВес, кг: 11.6
Пылесосы строительные безмешковые BOSCH в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 489 рублей до 42 200 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.