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Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
    Арт. Ю00000020479
    Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
    Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
    Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
      Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
      Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
      Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200

      Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020479

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200 предназначен для сбора сухого и влажного мусора. Он оснащен розеткой с автоматикой включения/выключения, к которой можно подключать различный электроинструмент. Для временного хранения всасывающей трубки и сопла во время перерывов предусмотрен специальный держатель. Благодаря наличию дренажного клапана можно быстро опорожнить большой объем собранной жидкости

        Преимущества

        • Антистатические шланг и аксессуары
        • Высокая сила всасывания для идеального сбора грязи
        • Универсальный адаптер для подключения практически всехинструментов Bosch Green
        • Синхронизация работы подключенного инструмента и пылесоса
        • Ударопрочный и нержавеющий 20-ти литровый бак
        • Крючки с резинками для удобной фиксации шланга
        • Хранение кабеля и аксессуаров в пылесосе
        • Функция выдувания для очистки от пыли труднодоступных мест
        • Легкое перемещение по площадке благодаря колесам