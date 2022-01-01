Преимущества

Антистатические шланг и аксессуары

Высокая сила всасывания для идеального сбора грязи

Универсальный адаптер для подключения практически всехинструментов Bosch Green

Синхронизация работы подключенного инструмента и пылесоса

Ударопрочный и нержавеющий 20-ти литровый бак

Крючки с резинками для удобной фиксации шланга

Хранение кабеля и аксессуаров в пылесосе

Функция выдувания для очистки от пыли труднодоступных мест

Легкое перемещение по площадке благодаря колесам

Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200 предназначен для сбора сухого и влажного мусора. Он оснащен розеткой с автоматикой включения/выключения, к которой можно подключать различный электроинструмент. Для временного хранения всасывающей трубки и сопла во время перерывов предусмотрен специальный держатель. Благодаря наличию дренажного клапана можно быстро опорожнить большой объем собранной жидкости