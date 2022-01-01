Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200
Арт. Ю00000020479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Универсальный пылесос Bosch AdvancedVac 20 0.603.3D1.200 предназначен для сбора сухого и влажного мусора. Он оснащен розеткой с автоматикой включения/выключения, к которой можно подключать различный электроинструмент. Для временного хранения всасывающей трубки и сопла во время перерывов предусмотрен специальный держатель. Благодаря наличию дренажного клапана можно быстро опорожнить большой объем собранной жидкости
Преимущества
- Антистатические шланг и аксессуары
- Высокая сила всасывания для идеального сбора грязи
- Универсальный адаптер для подключения практически всехинструментов Bosch Green
- Синхронизация работы подключенного инструмента и пылесоса
- Ударопрочный и нержавеющий 20-ти литровый бак
- Крючки с резинками для удобной фиксации шланга
- Хранение кабеля и аксессуаров в пылесосе
- Функция выдувания для очистки от пыли труднодоступных мест
- Легкое перемещение по площадке благодаря колесам