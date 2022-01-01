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Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
    Арт. Ю00000030930
    Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
    Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
    Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
    Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
      Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
      Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
      Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
      Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100

      Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000030930

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100 применяется для влажной и сухой уборки в мастерских и промышленных помещениях. Он поддерживает режимы всасывания и выдувания и легко переключается между ними. Особенностью пылесоса является новая система крепления пылесборника, оптимально подходящая как для бытовых, так и специальных мешков. Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует качественный результат и долгий срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Возможность поворота ручки на 180 градусов для удобства при транспортировке
        • Удобная система фиксации переходников для шланга
        • Наличие дополнительной розетки для подключения инструмента
        • Функция выдувания сделает работу более эффективной
        • Функция задержки после отключения электроинструмента (пылесос еще около 15 секунд забирает оставшуюся пыль)
        • Для безопасного использования пылесоса Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100 предусмотрены антистатический шланг и трубки
        • Для удобного использования предусмотрены фиксаторы на задних колесах
        • Автоматическая система старт/стоп включает пылесос одновременно с электроинструментом