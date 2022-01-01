Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100

Преимущества

Возможность поворота ручки на 180 градусов для удобства при транспортировке

Удобная система фиксации переходников для шланга

Наличие дополнительной розетки для подключения инструмента

Функция выдувания сделает работу более эффективной

Функция задержки после отключения электроинструмента (пылесос еще около 15 секунд забирает оставшуюся пыль)

Для безопасного использования пылесоса Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100 предусмотрены антистатический шланг и трубки

Для удобного использования предусмотрены фиксаторы на задних колесах

Автоматическая система старт/стоп включает пылесос одновременно с электроинструментом

Пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100 применяется для влажной и сухой уборки в мастерских и промышленных помещениях. Он поддерживает режимы всасывания и выдувания и легко переключается между ними. Особенностью пылесоса является новая система крепления пылесборника, оптимально подходящая как для бытовых, так и специальных мешков. Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует качественный результат и долгий срок эксплуатации.