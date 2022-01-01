Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100
Арт. Ю00000030930
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Пылесос Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100 применяется для влажной и сухой уборки в мастерских и промышленных помещениях. Он поддерживает режимы всасывания и выдувания и легко переключается между ними. Особенностью пылесоса является новая система крепления пылесборника, оптимально подходящая как для бытовых, так и специальных мешков. Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует качественный результат и долгий срок эксплуатации.
Преимущества
- Возможность поворота ручки на 180 градусов для удобства при транспортировке
- Удобная система фиксации переходников для шланга
- Наличие дополнительной розетки для подключения инструмента
- Функция выдувания сделает работу более эффективной
- Функция задержки после отключения электроинструмента (пылесос еще около 15 секунд забирает оставшуюся пыль)
- Для безопасного использования пылесоса Bosch GAS 15 PS 0.601.9E5.100 предусмотрены антистатический шланг и трубки
- Для удобного использования предусмотрены фиксаторы на задних колесах
- Автоматическая система старт/стоп включает пылесос одновременно с электроинструментом