Строительный пылесос Panda 515/33 XP, мощность 1500 Вт, 33 л

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Строительный пылесос Panda 515/33 XP
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Для уборки на большой территории нужен мощный и качественный прибор. Таким может стать пылесос Panda 515/33 XP, оснащенный мотором на 1500 Ватт. Благодаря двойной изоляции турбины и ее независимой вентиляции, строительный пылесос устойчив к длительной нагрузке, не подвержен перегреву. Емкость прибора выполнена из качественной нержавеющей стали, и имеет объем 33 литра. Нижняя платформа пылеводососа оснащена колесами, которые делают прибор мобильным. Его рекомендуется применять для уборки на складах, в торговых залах, производственных помещениях, ремонтных площадках. В комплекте прилагаются насадки, используемые для разных напольных покрытий, а также моющие насадки, способные собирать грязь и пролитые жидкости. Пылесос Panda 515/33 XP купить стоит тогда, когда вам требуется устройство, способное справиться с любым видом загрязнений.
Преимущества строительного пылесоса Panda 515/33 XP:
- Самоохлаждающиеся турбины;
- Подходит для влажной уборки;
- Прекрасно удаляет засохшую грязь;
- Защита от перелива воды;
- Турбина с двойной изоляцией;
- Колеса для перемещения.
Комплектация:
- Пылесос;
- Всасывающий шланг 2.5 м;
- Муфта соединительная;
- Удлинительные трубки (2 шт.);
- Колено;
- Щелевая насадка;
- Насадка для сбора влаги;
- Насадка для сбора пыли;
- Насадка мебельная;
- Насадка-щетка круглая;
- Фильтр-корзина;
- Инструкция;
- Упаковка.