Строительный пылесос Panda 515/33 XP, мощность 1500 Вт, 33 л

Для уборки на большой территории нужен мощный и качественный прибор. Таким может стать пылесос Panda 515/33 XP, оснащенный мотором на 1500 Ватт. Благодаря двойной изоляции турбины и ее независимой вентиляции, строительный пылесос устойчив к длительной нагрузке, не подвержен перегреву. Емкость прибора выполнена из качественной нержавеющей стали, и имеет объем 33 литра. Нижняя платформа пылеводососа оснащена колесами, которые делают прибор мобильным. Его рекомендуется применять для уборки на складах, в торговых залах, производственных помещениях, ремонтных площадках. В комплекте прилагаются насадки, используемые для разных напольных покрытий, а также моющие насадки, способные собирать грязь и пролитые жидкости. Пылесос Panda 515/33 XP купить стоит тогда, когда вам требуется устройство, способное справиться с любым видом загрязнений.

Преимущества строительного пылесоса Panda 515/33 XP:

Самоохлаждающиеся турбины;

Подходит для влажной уборки;

Прекрасно удаляет засохшую грязь;

Защита от перелива воды;

Турбина с двойной изоляцией;

Колеса для перемещения.

Комплектация: