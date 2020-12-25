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Строительный пылесос Panda 515/33 XP, мощность 1500 Вт, 33 л
5.0
1
14 498 ₽
16 620 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Строительный пылесос Panda 515/33 XP
Арт. X131503151
5.0
1
Строительный пылесос Panda 515/33 XP, мощность 1500 Вт, 33 л
  • Персональная скидка

Строительный пылесос Panda 515/33 XP

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вход в личный кабинет
  • -2 122 ₽
14 498 ₽
16 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X131503151
5.0
1

Характеристики

Производитель
Panda
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 122 ₽
14 498 ₽
16 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Для уборки на большой территории нужен мощный и качественный прибор. Таким может стать пылесос Panda 515/33 XP, оснащенный мотором на 1500 Ватт. Благодаря двойной изоляции турбины и ее независимой вентиляции, строительный пылесос устойчив к длительной нагрузке, не подвержен перегреву. Емкость прибора выполнена из качественной нержавеющей стали, и имеет объем 33 литра. Нижняя платформа пылеводососа оснащена колесами, которые делают прибор мобильным. Его рекомендуется применять для уборки на складах, в торговых залах, производственных помещениях, ремонтных площадках. В комплекте прилагаются насадки, используемые для разных напольных покрытий, а также моющие насадки, способные собирать грязь и пролитые жидкости. Пылесос Panda 515/33 XP купить стоит тогда, когда вам требуется устройство, способное справиться с любым видом загрязнений.

    Преимущества строительного пылесоса Panda 515/33 XP:

    • Самоохлаждающиеся турбины;
    • Подходит для влажной уборки;
    • Прекрасно удаляет засохшую грязь;
    • Защита от перелива воды;
    • Турбина с двойной изоляцией;
    • Колеса для перемещения.

    Комплектация:

    • Пылесос;
    • Всасывающий шланг 2.5 м;
    • Муфта соединительная;
    • Удлинительные трубки (2 шт.);
    • Колено;
    • Щелевая насадка;
    • Насадка для сбора влаги;
    • Насадка для сбора пыли;
    • Насадка мебельная;
    • Насадка-щетка круглая;
    • Фильтр-корзина;
    • Инструкция;
    • Упаковка.