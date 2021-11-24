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Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
5.0
1
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
    Арт. О00000034277
    5.0
    1
    Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
    Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
    Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
      Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
      Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
      Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300

      Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034277
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300 предназначен для сборки негорючей пыли и жидкостей. Система фильтрации без мешка собирает пыль на стенках контейнера, благодаря чему пылесос удобно чистить. Технология вращающегося потока воздуха обеспечивает постоянную силу всасывания для долгого срока службы. Компактную конструкцию модели удобно переносить по помещению

        Преимущества

        • Поставляется без аккумулятора - возможность выбора нужной ёмкости
        • Комплект дополнительных насадок - широкая сфера применения Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300
        • Большой объем контейнера - для долгой работы без перерывов на очистку
        • Индикатор заряда аккумулятора позволяет своевременно поменять элемент питания
        • Подвесные петли для пылесоса - для свободных рук
        • IPX4 - для защиты пылесоса от брызг
        • Постоянная сила всасывания - для долгого срока службы
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!