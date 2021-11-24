Преимущества

Поставляется без аккумулятора - возможность выбора нужной ёмкости

Комплект дополнительных насадок - широкая сфера применения Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300

Большой объем контейнера - для долгой работы без перерывов на очистку

Индикатор заряда аккумулятора позволяет своевременно поменять элемент питания

Подвесные петли для пылесоса - для свободных рук

IPX4 - для защиты пылесоса от брызг

Постоянная сила всасывания - для долгого срока службы

Аккумуляторный пылесос Bosch GAS 18V-10 L 06019C6300 предназначен для сборки негорючей пыли и жидкостей. Система фильтрации без мешка собирает пыль на стенках контейнера, благодаря чему пылесос удобно чистить. Технология вращающегося потока воздуха обеспечивает постоянную силу всасывания для долгого срока службы. Компактную конструкцию модели удобно переносить по помещению