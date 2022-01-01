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Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
    Арт. Ю00000012122
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
    Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт

      Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000012122

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хозяйственный пылесос ЗУБР МАСТЕР М1-15 ПУ-15-1200 М1 подходит для сбора сухого и влажного мусора в мастерских, квартирах и офисах. Мощный двигатель 1200 Вт обеспечивает высокую силу всасывания на уровне крупных строительных пылесосов. Корпус модели выполнен из усиленного полиамида, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет небольшой вес. Низкий уровень шума делает работу с аппаратом комфортной и эффективной.

        Преимущества

        • Компактный дизайн и удобная рукоятка
        • Низкий уровень шума позволяет работать с комфортом
        • Фильтр HEРA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
        • Для удобного перемещения хозяйственного пылесоса ЗУБР МАСТЕР М1-15 ПУ-15-1200 М1 предусмотрены специальные колеса