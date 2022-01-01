Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт

Преимущества

Компактный дизайн и удобная рукоятка

Низкий уровень шума позволяет работать с комфортом

Фильтр HEРA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли

Для удобного перемещения хозяйственного пылесоса ЗУБР МАСТЕР М1-15 ПУ-15-1200 М1 предусмотрены специальные колеса

Хозяйственный пылесос ЗУБР МАСТЕР М1-15 ПУ-15-1200 М1 подходит для сбора сухого и влажного мусора в мастерских, квартирах и офисах. Мощный двигатель 1200 Вт обеспечивает высокую силу всасывания на уровне крупных строительных пылесосов. Корпус модели выполнен из усиленного полиамида, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет небольшой вес. Низкий уровень шума делает работу с аппаратом комфортной и эффективной.