Промышленный пылесос Зубр ПУ-15-1200 М1 М1-15, 1200 Вт
Арт. Ю00000012122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Да
- Хозяйственный пылесос ЗУБР МАСТЕР М1-15 ПУ-15-1200 М1 подходит для сбора сухого и влажного мусора в мастерских, квартирах и офисах. Мощный двигатель 1200 Вт обеспечивает высокую силу всасывания на уровне крупных строительных пылесосов. Корпус модели выполнен из усиленного полиамида, благодаря чему устойчив к коррозии и имеет небольшой вес. Низкий уровень шума делает работу с аппаратом комфортной и эффективной.
Преимущества
- Компактный дизайн и удобная рукоятка
- Низкий уровень шума позволяет работать с комфортом
- Фильтр HEРA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
- Для удобного перемещения хозяйственного пылесоса ЗУБР МАСТЕР М1-15 ПУ-15-1200 М1 предусмотрены специальные колеса