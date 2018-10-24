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Штроборез STURM AG915S
Арт. Х11551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|кейс
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Напряжение сети, В
|220
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- Штроборез Штурм AG915S - инструмент, предназначенный для пропиливания пазов в бетонных и кирпичных стенах, необходимых для прокладки электросетей и коммуникационных систем. Оснащен электродвигателем номинальной мощностью 1600 Вт. В качестве режущих устройств используются 2 алмазных диска диаметром 150 мм, расположенные параллельно друг к другу. Глубина паза регулируется в пределах 8-45 мм, ширина - 9-29 мм.
Преимущества
- Длина сетевого кабеля: 2.1 м
- Защита от непреднамеренного пуска
- Блокировка шпинделя
- Мощный инструмент для резания пазов необходимых размеров
- Повышенная степень защиты привода от пыли
- Быстрая замена режущих дисков
- Плавный пуск
- Металлический кожух диска