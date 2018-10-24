Штроборез STURM AG915S

Преимущества

Длина сетевого кабеля: 2.1 м

Защита от непреднамеренного пуска

Блокировка шпинделя

Мощный инструмент для резания пазов необходимых размеров

Повышенная степень защиты привода от пыли

Быстрая замена режущих дисков

Плавный пуск

Металлический кожух диска

Штроборез Штурм AG915S - инструмент, предназначенный для пропиливания пазов в бетонных и кирпичных стенах, необходимых для прокладки электросетей и коммуникационных систем. Оснащен электродвигателем номинальной мощностью 1600 Вт. В качестве режущих устройств используются 2 алмазных диска диаметром 150 мм, расположенные параллельно друг к другу. Глубина паза регулируется в пределах 8-45 мм, ширина - 9-29 мм.