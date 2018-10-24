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Штроборез STURM AG915S
4.3
3
12 550 ₽
Штроборезы
  • Персональная скидка
Штроборез STURM AG915S
Арт. Х11551
4.3
3
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
  • Персональная скидка
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S
Штроборез STURM AG915S

Штроборез STURM AG915S

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12 550 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х11551
4.3
3

Характеристики

Производитель
Makita
Страна производства
Германия
Родина бренда
Япония
Упаковка
кейс
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Штроборез Штурм AG915S - инструмент, предназначенный для пропиливания пазов в бетонных и кирпичных стенах, необходимых для прокладки электросетей и коммуникационных систем. Оснащен электродвигателем номинальной мощностью 1600 Вт. В качестве режущих устройств используются 2 алмазных диска диаметром 150 мм, расположенные параллельно друг к другу. Глубина паза регулируется в пределах 8-45 мм, ширина - 9-29 мм.

    Преимущества

    • Длина сетевого кабеля: 2.1 м
    • Защита от непреднамеренного пуска
    • Блокировка шпинделя
    • Мощный инструмент для резания пазов необходимых размеров
    • Повышенная степень защиты привода от пыли
    • Быстрая замена режущих дисков
    • Плавный пуск
    • Металлический кожух диска