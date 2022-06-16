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Электрический штроборез Вихрь ШТ-30
5.0
1
8 390 ₽
Штроборезы
    Электрический штроборез Вихрь ШТ-30
    Арт. О00000013267
    5.0
    1
    Электрический штроборез Вихрь ШТ-30

      Электрический штроборез Вихрь ШТ-30

      8 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013267
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      8 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический штроборез Вихрь ШТ-30 предназначен для проделывания штроб в бетонных и кирпичных конструкциях. Работает с дисками диаметром 125 мм. Функция плавного пуска уменьшает нагрузку на двигатель, чем продлевает срок его службы. Константная электроника позволяет поддерживать оптимальное число оборотов даже под нагрузкой. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена мощная система пылеудаления.

        Преимущества

        • Пылезащита
        • Защита от перегрузки
        • Винт регулировки глубины штробы
        • Кнопка защиты от случайного включения
        • Шаг регулировки ширины штробы - 4.3 мм
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Мощный двигатель для высокой производительности Вихрь ШТ-30 72/21/1
        • Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены диска