Преимущества

Пылезащита

Защита от перегрузки

Винт регулировки глубины штробы

Кнопка защиты от случайного включения

Шаг регулировки ширины штробы - 4.3 мм

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Мощный двигатель для высокой производительности Вихрь ШТ-30 72/21/1

Кнопка блокировки шпинделя для быстрой замены диска

Электрический штроборез Вихрь ШТ-30 предназначен для проделывания штроб в бетонных и кирпичных конструкциях. Работает с дисками диаметром 125 мм. Функция плавного пуска уменьшает нагрузку на двигатель, чем продлевает срок его службы. Константная электроника позволяет поддерживать оптимальное число оборотов даже под нагрузкой. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрена мощная система пылеудаления.