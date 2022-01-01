Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0

Преимущества

Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места

Практичная функция выдувания

Фильтр-мешок из нетканого материала

Панель для укладки мелких предметов

Удобство «парковки»

Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса

Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола

Замки Pull & Push

Эргономичная ручка для переноски

Karcher WD 2 Plus Successor V-12/4/18 для уборки сухих и влажных загрязнений - аппарат начального уровня с контейнером 12 литров в модельном ряду многофункциональных пылесосов Karcher WD - простая, демократичная модель в улучшенном эргономичном дизайне корпуса. Энергоэффективный и в то же время мощный пылесос потребляет всего 1000 Вт, имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка пылесосом затруднена. Выделенная зона на крышке пылесоса используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей, таких как шурупы и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно удобно хранить на корпусе пылесоса. Модель может похвастаться компактным хранением аксессуаров, системой блокировки «Pull & Push» и эргономичной ручкой для переноски для удобной транспортировки.