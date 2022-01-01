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Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
5 990 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Арт. О00000041594
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0

Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0

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5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041594

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Румыния
Родина бренда
Германия
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Karcher WD 2 Plus Successor V-12/4/18 для уборки сухих и влажных загрязнений - аппарат начального уровня с контейнером 12 литров в модельном ряду многофункциональных пылесосов Karcher WD - простая, демократичная модель в улучшенном эргономичном дизайне корпуса. Энергоэффективный и в то же время мощный пылесос потребляет всего 1000 Вт, имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка пылесосом затруднена. Выделенная зона на крышке пылесоса используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей, таких как шурупы и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно удобно хранить на корпусе пылесоса. Модель может похвастаться компактным хранением аксессуаров, системой блокировки «Pull & Push» и эргономичной ручкой для переноски для удобной транспортировки.

    Преимущества

    • Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места
    • Практичная функция выдувания
    • Фильтр-мешок из нетканого материала
    • Панель для укладки мелких предметов
    • Удобство «парковки»
    • Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
    • Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
    • Замки Pull & Push
    • Эргономичная ручка для переноски