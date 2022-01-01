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Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 1.628-000.0
Арт. О00000041594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Karcher WD 2 Plus Successor V-12/4/18 для уборки сухих и влажных загрязнений - аппарат начального уровня с контейнером 12 литров в модельном ряду многофункциональных пылесосов Karcher WD - простая, демократичная модель в улучшенном эргономичном дизайне корпуса. Энергоэффективный и в то же время мощный пылесос потребляет всего 1000 Вт, имеет практичную функцию выдувания, которую можно использовать в местах, где уборка пылесосом затруднена. Выделенная зона на крышке пылесоса используется для безопасного хранения инструментов и мелких деталей, таких как шурупы и гвозди. Трубки и насадки для пола также можно удобно хранить на корпусе пылесоса. Модель может похвастаться компактным хранением аксессуаров, системой блокировки «Pull & Push» и эргономичной ручкой для переноски для удобной транспортировки.
Преимущества
- Удобное и компактное хранение принадлежностей и их постоянное нахождение под рукой. Хранение аппарата с экономией места
- Практичная функция выдувания
- Фильтр-мешок из нетканого материала
- Панель для укладки мелких предметов
- Удобство «парковки»
- Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола
- Замки Pull & Push
- Эргономичная ручка для переноски