Преимущества

Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами

Неразборный патронный фильтр

Практичные держатели для кабеля и принадлежностей

Хранение шланга в верхней части аппарата

Панель для укладки мелких предметов

Практичная функция выдувания

Фильтр-мешок из нетканого материала

Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса

Съемная рукоятка

Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола

Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.