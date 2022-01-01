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Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Арт. О00000041595
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Германия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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- Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.
Преимущества
- Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
- Неразборный патронный фильтр
- Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
- Хранение шланга в верхней части аппарата
- Панель для укладки мелких предметов
- Практичная функция выдувания
- Фильтр-мешок из нетканого материала
- Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
- Съемная рукоятка
- Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола