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Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
13 590 ₽
Промышленные пылесосы (строительные)
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Арт. О00000041595
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
  • Персональная скидка
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0
Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0

Пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0

Дарим скидки за
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13 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041595

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Румыния
Родина бренда
Германия
Возможность сбора жидкости
Да
Моющий
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Хозяйственный пылесос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 1.628-190.0 предназначен для уборки помещения. Оснащен фильтром высокого класса, за счет чего эффективен при сборе мелкой пыли. Имеет на корпусе эргономичную рукоятку, благодаря чему прост в перемещении. Комплект сменных насадок позволяет настроить пылесос под различные условия.

    Преимущества

    • Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
    • Неразборный патронный фильтр
    • Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
    • Хранение шланга в верхней части аппарата
    • Панель для укладки мелких предметов
    • Практичная функция выдувания
    • Фильтр-мешок из нетканого материала
    • Возможность закрепления рукоятки на корпусе пылесоса
    • Съемная рукоятка
    • Оптимальное сочетание аппарата со всасывающим шлангом и насадкой для пола