Штроборез Фиолент Мастер Б2-30 М

Преимущества

2 инструмента в 1: бороздодел и угловая шлифмашина

Поворотный корпус редуктора (на 90 градусов)

Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток

Двухпозиционная дополнительная рукоятка ФИОЛЕНТ Мастер Б2-30 М

Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы

Эффективная система вентиляции

Электронная защита от перегрузки

Имеется патрубок для подключения пылесоса

Блокировка клавиши "Пуск" - для непрерывной работы

Бороздодел ФИОЛЕНТ Мастер Б2-30 М применяется для проделывания штроб, а так же включает в себя функции шлифовальной машины. Фиксация выключателя во включенном положении позволяет долго работать с тяжелыми материалами. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс инструмента. Возможно подключение пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте.