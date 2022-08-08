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Штроборез Фиолент Мастер Б2-30 М
5.0
1
10 463 ₽
11 865 ₽
Штроборезы
  • Персональная скидка
Штроборез Фиолент Мастер Б2-30 М
Арт. О00000008123
5.0
1
Штроборез Фиолент Мастер Б2-30 М
  • Персональная скидка

Штроборез Фиолент Мастер Б2-30 М

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  • -1 402 ₽
10 463 ₽
11 865 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000008123
5.0
1

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Упаковка
коробка
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 402 ₽
10 463 ₽
11 865 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бороздодел ФИОЛЕНТ Мастер Б2-30 М применяется для проделывания штроб, а так же включает в себя функции шлифовальной машины. Фиксация выключателя во включенном положении позволяет долго работать с тяжелыми материалами. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс инструмента. Возможно подключение пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте.

    Преимущества

    • 2 инструмента в 1: бороздодел и угловая шлифмашина
    • Поворотный корпус редуктора (на 90 градусов)
    • Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток
    • Двухпозиционная дополнительная рукоятка ФИОЛЕНТ Мастер Б2-30 М
    • Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
    • Эффективная система вентиляции
    • Электронная защита от перегрузки
    • Имеется патрубок для подключения пылесоса
    • Блокировка клавиши "Пуск" - для непрерывной работы