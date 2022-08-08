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Штроборез Фиолент Мастер Б2-30 М
Арт. О00000008123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
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- Бороздодел ФИОЛЕНТ Мастер Б2-30 М применяется для проделывания штроб, а так же включает в себя функции шлифовальной машины. Фиксация выключателя во включенном положении позволяет долго работать с тяжелыми материалами. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс инструмента. Возможно подключение пылесоса, что позволяет содержать рабочее место в чистоте.
Преимущества
- 2 инструмента в 1: бороздодел и угловая шлифмашина
- Поворотный корпус редуктора (на 90 градусов)
- Съемные крышки для быстрой замены и контроля износа щеток
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка ФИОЛЕНТ Мастер Б2-30 М
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы
- Эффективная система вентиляции
- Электронная защита от перегрузки
- Имеется патрубок для подключения пылесоса
- Блокировка клавиши "Пуск" - для непрерывной работы