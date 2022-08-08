Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск

Преимущества

Регулируемая ширина паза и глубина резания

Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы

Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы

Функция ограничения пускового тока предотвращает срабатывание предохранителя при включении

Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска для безопасной работы

Светодиодный сигнал сообщает об избыточной нагрузке или активной защите от повторного запуска

Чистая работа без пыли при подключении универсального строительного пылесоса Metabo

Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья

Электронное аварийное выключение двигателя при блокировке диска для обеспечения безопасности во время работ

Штроборез Metabo MFE 65 600365000 подходит для быстрого и чистого вырезания пазов в каменных и кирпичных стенах при установке санитарно-технического оборудования.