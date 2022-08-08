Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск
Арт. Х1272213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|кейс
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Напряжение сети, В
|220
- Штроборез Metabo MFE 65 600365000 подходит для быстрого и чистого вырезания пазов в каменных и кирпичных стенах при установке санитарно-технического оборудования.
Преимущества
- Регулируемая ширина паза и глубина резания
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Функция ограничения пускового тока предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска для безопасной работы
- Светодиодный сигнал сообщает об избыточной нагрузке или активной защите от повторного запуска
- Чистая работа без пыли при подключении универсального строительного пылесоса Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья
- Электронное аварийное выключение двигателя при блокировке диска для обеспечения безопасности во время работ