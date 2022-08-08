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Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск
5.0
1
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Штроборезы
    Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск
    Арт. Х1272213
    5.0
    1
    Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск
    Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск
      Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск
      Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск

      Штроборез Metabo MFE 65, диск: 230 мм, обороты: 6500 об/мин, 2.4 кВт, плавный пуск

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272213
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		кейс
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Metabo MFE 65 600365000 подходит для быстрого и чистого вырезания пазов в каменных и кирпичных стенах при установке санитарно-технического оборудования.

        Преимущества

        • Регулируемая ширина паза и глубина резания
        • Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
        • Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
        • Функция ограничения пускового тока предотвращает срабатывание предохранителя при включении
        • Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска для безопасной работы
        • Светодиодный сигнал сообщает об избыточной нагрузке или активной защите от повторного запуска
        • Чистая работа без пыли при подключении универсального строительного пылесоса Metabo
        • Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования для снижения вибрации и защиты здоровья
        • Электронное аварийное выключение двигателя при блокировке диска для обеспечения безопасности во время работ