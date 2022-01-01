Штроборез Metabo MFX 65
Арт. 533953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
- Штроборез Metabo MFX 65 601225000 применяется для пропиливания пазов в бетонных и кирпичных стенах под электропроводку или трубы. Двигатель Metabo Marathon с высоким крутящим моментом - для быстрого и чистого реза. Ограничение пускового тока делает запуск плавным, без рывков. Защитная решетка обмоток надежно защищает двигатель от попадания пыли.
Преимущества
- Двигатель Metabo Marathon
- Плавный пуск
- Специальный ролик под корпусом двигателя - для точного ведения инструмента
- Блокировка от случайного включения
- Высокий крутящий момент
- Регулируемая ширина пропила
- Устройство для выламывания паза
- Автоматически выключающиеся угольные щетки
- Фиксация шпинделя - для безопасной и быстрой замены дисков
- Возможно использование штробореза с одним диском - в качестве отрезной пилы