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Штроборез Metabo MFX 65
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Штроборезы
    Штроборез Metabo MFX 65
    Арт. 533953
    Штроборез Metabo MFX 65

      Штроборез Metabo MFX 65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 533953

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Metabo MFX 65 601225000  применяется для пропиливания пазов в бетонных и кирпичных стенах под электропроводку или трубы. Двигатель Metabo Marathon  с высоким крутящим моментом - для быстрого и чистого реза. Ограничение пускового тока делает запуск плавным, без рывков. Защитная решетка обмоток надежно защищает двигатель от попадания пыли.

        Преимущества

        • Двигатель Metabo Marathon
        • Плавный пуск
        • Специальный ролик под корпусом двигателя - для точного ведения инструмента
        • Блокировка от случайного включения
        • Высокий крутящий момент
        • Регулируемая ширина пропила
        • Устройство для выламывания паза
        • Автоматически выключающиеся угольные щетки
        • Фиксация шпинделя - для безопасной и быстрой замены дисков
        • Возможно использование штробореза с одним диском - в качестве отрезной пилы