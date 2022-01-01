Преимущества

Двигатель Metabo Marathon

Плавный пуск

Специальный ролик под корпусом двигателя - для точного ведения инструмента

Блокировка от случайного включения

Высокий крутящий момент

Регулируемая ширина пропила

Устройство для выламывания паза

Автоматически выключающиеся угольные щетки

Фиксация шпинделя - для безопасной и быстрой замены дисков

Возможно использование штробореза с одним диском - в качестве отрезной пилы

Штроборез Metabo MFX 65 601225000 применяется для пропиливания пазов в бетонных и кирпичных стенах под электропроводку или трубы. Двигатель Metabo Marathon с высоким крутящим моментом - для быстрого и чистого реза. Ограничение пускового тока делает запуск плавным, без рывков. Защитная решетка обмоток надежно защищает двигатель от попадания пыли.