Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм

Преимущества

Пильный диск прикрыт плотно прилегающим металлическим кожухом, что обеспечивает должный уровень безопасности рабочего процесса

Регулировка глубины можно задать с помощью шкалы с барашковым болтом

Штроборез Makita 4114S оснащен удобной рукояткой, которая удобно лежит в руке и не натирает ее

Штроборез Makita 4114S предназначен для пиления бетонных и каменных изделий толщиной до 125 мм. Мощный 2400-ваттный двигатель обеспечивает внушительную производительность. Функция плавного пуска исключает рывки инструмента в руках оператора при начале работы. В качестве оснастки используются алмазные диски.