Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм
Арт. Х12725319
Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм
Арт. Х12725319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
- Штроборез Makita 4114S предназначен для пиления бетонных и каменных изделий толщиной до 125 мм. Мощный 2400-ваттный двигатель обеспечивает внушительную производительность. Функция плавного пуска исключает рывки инструмента в руках оператора при начале работы. В качестве оснастки используются алмазные диски.
Преимущества
- Пильный диск прикрыт плотно прилегающим металлическим кожухом, что обеспечивает должный уровень безопасности рабочего процесса
- Регулировка глубины можно задать с помощью шкалы с барашковым болтом
- Штроборез Makita 4114S оснащен удобной рукояткой, которая удобно лежит в руке и не натирает ее