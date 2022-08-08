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Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм
5.0
1
Найти аналог
Штроборезы
    Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм
    Арт. Х12725319
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм
    Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм
      Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм
      Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм

      Шлифмашина угловая Makita 4114S, вес: 10.3 кг, ширина обработки: 25.4 мм, фреза: 125 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725319
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Makita 4114S предназначен для пиления бетонных и каменных изделий толщиной до 125 мм. Мощный 2400-ваттный двигатель обеспечивает внушительную производительность. Функция плавного пуска исключает рывки инструмента в руках оператора при начале работы. В качестве оснастки используются алмазные диски.

        Преимущества

        • Пильный диск прикрыт плотно прилегающим металлическим кожухом, что обеспечивает должный уровень безопасности рабочего процесса
        • Регулировка глубины можно задать с помощью шкалы с барашковым болтом
        • Штроборез Makita 4114S оснащен удобной рукояткой, которая удобно лежит в руке и не натирает ее