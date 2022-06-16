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Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э
5.0
2
18 510 ₽
19 280 ₽
Штроборезы
    Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э
    Арт. О00000009348
    5.0
    2

      Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э

      • -770 ₽
      18 510 ₽
      19 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009348
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -770 ₽
      18 510 ₽
      19 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э 364.1.0.00 служит для создания штроб (борозд) в поверхностях из камня, кирпича и бетона. Подходит для использования с двумя алмазными дисками, но также возможна работа с одним диском для резки твердых материалов в качестве угловой пилы. Благодаря наличию регулятора погружения и дистанционных шайб можно получить штробу нужной глубины и ширины. Для сохранения чистоты на рабочем месте штроборез оснащен эффективной системой пылеотвода, которая позволяет подключать к нему строительный пылесос

        Преимущества

        • Быстрое изменение глубины реза без дополнительных инструментов
        • Эффективное пылеудаление благодаря оптимизированной конструкции узла пылеотвода на кожухе
        • Фиксация шпинделя для легкой смены оснастки
        • Заливка обмоток статора и лобовины на роторе защищают двигатель от разрушительного воздействия пыли и шлама
        • Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава для облегчения конструкции
        • Пониженный уровень шума благодаря косозубому коническому редуктору
        • Закрытый шариковый передний подшипник качения на шпинделе и роликовый задний подшипник для повышенной надежности
        • Специальный высокопроизводительный двигатель для работы в продолжительном режиме
        • Электронный блок обеспечивает повышенную надежность и защиту оператора
        • Защита двигателя штробореза Интерскол ПД-230/2600Э 364.1.0.00 от перегрузки
        • Защита машины от повторного пуска (в случае потери электропитания)
        • Обрезиненный корпус основной рукоятки облегчает удержание машины
        • Автоматически отключаемые по износу щетки продлят жизнь двигателя
        • Крышки для быстрой замены щеток без разборки УШМ облегчают обслуживание