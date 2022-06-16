Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э
Арт. О00000009348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Напряжение сети, В
|220
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- Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э 364.1.0.00 служит для создания штроб (борозд) в поверхностях из камня, кирпича и бетона. Подходит для использования с двумя алмазными дисками, но также возможна работа с одним диском для резки твердых материалов в качестве угловой пилы. Благодаря наличию регулятора погружения и дистанционных шайб можно получить штробу нужной глубины и ширины. Для сохранения чистоты на рабочем месте штроборез оснащен эффективной системой пылеотвода, которая позволяет подключать к нему строительный пылесос
Преимущества
- Быстрое изменение глубины реза без дополнительных инструментов
- Эффективное пылеудаление благодаря оптимизированной конструкции узла пылеотвода на кожухе
- Фиксация шпинделя для легкой смены оснастки
- Заливка обмоток статора и лобовины на роторе защищают двигатель от разрушительного воздействия пыли и шлама
- Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава для облегчения конструкции
- Пониженный уровень шума благодаря косозубому коническому редуктору
- Закрытый шариковый передний подшипник качения на шпинделе и роликовый задний подшипник для повышенной надежности
- Специальный высокопроизводительный двигатель для работы в продолжительном режиме
- Электронный блок обеспечивает повышенную надежность и защиту оператора
- Защита двигателя штробореза Интерскол ПД-230/2600Э 364.1.0.00 от перегрузки
- Защита машины от повторного пуска (в случае потери электропитания)
- Обрезиненный корпус основной рукоятки облегчает удержание машины
- Автоматически отключаемые по износу щетки продлят жизнь двигателя
- Крышки для быстрой замены щеток без разборки УШМ облегчают обслуживание