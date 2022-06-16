Преимущества

Быстрое изменение глубины реза без дополнительных инструментов

Эффективное пылеудаление благодаря оптимизированной конструкции узла пылеотвода на кожухе

Фиксация шпинделя для легкой смены оснастки

Заливка обмоток статора и лобовины на роторе защищают двигатель от разрушительного воздействия пыли и шлама

Корпус и нижняя крышка редуктора из магниевого сплава для облегчения конструкции

Пониженный уровень шума благодаря косозубому коническому редуктору

Закрытый шариковый передний подшипник качения на шпинделе и роликовый задний подшипник для повышенной надежности

Специальный высокопроизводительный двигатель для работы в продолжительном режиме

Электронный блок обеспечивает повышенную надежность и защиту оператора

Защита двигателя штробореза Интерскол ПД-230/2600Э 364.1.0.00 от перегрузки

Защита машины от повторного пуска (в случае потери электропитания)

Обрезиненный корпус основной рукоятки облегчает удержание машины

Автоматически отключаемые по износу щетки продлят жизнь двигателя

Крышки для быстрой замены щеток без разборки УШМ облегчают обслуживание

Штроборез Интерскол ПД-230/2600Э 364.1.0.00 служит для создания штроб (борозд) в поверхностях из камня, кирпича и бетона. Подходит для использования с двумя алмазными дисками, но также возможна работа с одним диском для резки твердых материалов в качестве угловой пилы. Благодаря наличию регулятора погружения и дистанционных шайб можно получить штробу нужной глубины и ширины. Для сохранения чистоты на рабочем месте штроборез оснащен эффективной системой пылеотвода, которая позволяет подключать к нему строительный пылесос