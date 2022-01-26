Отрезной круг по камню и бетону Луга-Абразив (180x3x22 мм, 54С)
Арт. Х150616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы
- Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву
- Бакелитовая связка — абразивное зерно надежно закреплено на круге, работать можно на высокой скорости
- Толщина 2,5 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации