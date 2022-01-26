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Отрезной круг по камню и бетону Луга-Абразив (180x3x22 мм, 54С)
5.0
1
50 ₽
Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню и бетону Луга-Абразив (180x3x22 мм, 54С)
    Арт. Х150616
    5.0
    1
    Отрезной круг по камню и бетону Луга-Абразив (180x3x22 мм, 54С)

      Отрезной круг по камню и бетону Луга-Абразив (180x3x22 мм, 54С)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150616
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.

        Преимущества

        • Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы
        • Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву
        • Бакелитовая связка — абразивное зерно надежно закреплено на круге, работать можно на высокой скорости
        • Толщина 2,5 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации