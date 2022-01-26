Отрезной круг по камню и бетону Луга-Абразив (180x3x22 мм, 54С)

Преимущества

Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы

Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву

Бакелитовая связка — абразивное зерно надежно закреплено на круге, работать можно на высокой скорости

Толщина 2,5 мм — круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации

Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.