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Отрезные круги

Отрезные круги по дереву

Найдено: 10 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить отрезные круги по дереву в городе Ярославль по цене от 465 до 1870 рублей. В наличии более 10 наименований. Отрезные круги по дереву можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Отрезной круг для УШМ по дереву Bosch 2.608.623.012
1 630 ₽
Отрезной круг для УШМ по дереву Bosch 2.608.623.012
Отрезной круг для УШМ по дереву Bosch 2.608.623.013
1 870 ₽
Отрезной круг для УШМ по дереву Bosch 2.608.623.013
Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
1 015 ₽
Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
Диск сегментный Гранит MULTI 300125 125х22.23х1.2 мм 
520 ₽
Диск сегментный Гранит MULTI 300125 125х22.23х1.2 мм 
Отрезной круг по дереву Практика 910-027, 125 мм
465 ₽
Отрезной круг по дереву Практика 910-027, 125 мм
Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
730 ₽
Отрезной круг по дереву Практика 910-034, 150 мм
Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
722 ₽
Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA
967 ₽
Многоф.карбидный отрезной диск DREMEL для DSM20 2.615.S50.0JA
Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
1 399 ₽
Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм
480 ₽
Пильный диск по дереву с твердосплавным зерном для УШМ Практика 910-027, 125х22 мм