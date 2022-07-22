Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
Арт. Ю00000014120
Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
Арт. Ю00000014120
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл, пластик, кирпич, гипсокартон, дерево
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Вес, кг
|0.25
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Диаметр, мм
|125
- Круг отрезной МУЛЬТИРЕЗ ЗУБР 36859-125 предназначен для угловых шлифовальных машин. для грубых быстрых распилов твердой и мягкой древесины (в том числе древесины с гвоздями и остатками цемента), фанеры, пластика, тонколистового и цветного металла, алюминиевого профиля, кирпича и гипсокартона.
Преимущества
- Специальная технология нанесения режущих элементов обеспечивают безопасность работы и высокий ресурс
- Отсутствие деформаций благодаря наличию компенсационных прорезей
- Высокая скорость резания благодаря использованию твердосплавного зерна