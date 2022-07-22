Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)

Преимущества

Специальная технология нанесения режущих элементов обеспечивают безопасность работы и высокий ресурс

Отсутствие деформаций благодаря наличию компенсационных прорезей

Высокая скорость резания благодаря использованию твердосплавного зерна

Круг отрезной МУЛЬТИРЕЗ ЗУБР 36859-125 предназначен для угловых шлифовальных машин. для грубых быстрых распилов твердой и мягкой древесины (в том числе древесины с гвоздями и остатками цемента), фанеры, пластика, тонколистового и цветного металла, алюминиевого профиля, кирпича и гипсокартона.