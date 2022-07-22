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Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
5.0
2
722 ₽
Отрезные круги по металлу
    Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
    Арт. Ю00000014120
    5.0
    2
    Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
    Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
    Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
    Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
    Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)

      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)

      722 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000014120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, кирпич, гипсокартон, дерево
      Вес, кг
      		0.25
      Диаметр, мм
      		125
      Все характеристики
      722 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 10 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной МУЛЬТИРЕЗ ЗУБР 36859-125 предназначен для угловых шлифовальных машин. для грубых быстрых распилов твердой и мягкой древесины (в том числе древесины с гвоздями и остатками цемента), фанеры, пластика, тонколистового и цветного металла, алюминиевого профиля, кирпича и гипсокартона.

        Преимущества

        • Специальная технология нанесения режущих элементов обеспечивают безопасность работы и высокий ресурс
        • Отсутствие деформаций благодаря наличию компенсационных прорезей
        • Высокая скорость резания благодаря использованию твердосплавного зерна