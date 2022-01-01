Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм

Преимущества

Высокая износостойкость

Безопасность

Диск с твердосплавным зерном ПРАКТИКА 918-726 предназначен для угловых шлифовальных машин. Применяется для реза по дереву, фанере, OSB, ламинату, пластику, гипсокартону, газобетону, дереву с гвоздями. Подходит для использования в труднодоступных местах, где работа лобзиком, дисковой или сабельной пилой затруднена или небезопасна.