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Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
1 015 ₽
Отрезные круги по дереву
    Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
    Арт. О00000024226
    Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
    Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
    Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
      Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
      Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм
      Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм

      Отрезной круг по дереву с твердосплавным зерном Практика 918-726, 230 мм

      1 015 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024226

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      1 015 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск с твердосплавным зерном ПРАКТИКА 918-726 предназначен для угловых шлифовальных машин. Применяется для реза по дереву, фанере, OSB, ламинату, пластику, гипсокартону, газобетону, дереву с гвоздями. Подходит для использования в труднодоступных местах, где работа лобзиком, дисковой или сабельной пилой затруднена или небезопасна.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Безопасность