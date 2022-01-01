Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-006, 230х2.5х22.2 мм

Преимущества

Наружный диаметр модели составляет 230 мм, при стандартном посадочном — 22,2 мм

Диск отрезной T41 класса Master торговой марки Greatflex отлично противостоит коррозии, механическим ударам, нагрузкам

Высокая износоустойчивость обусловлена материалом, из которого изготовлена модель

Диск отрезной T41 класса Master торговой марки Greatflex предназначен для удобной резки металлических профилей, труб, листов, арматуры, швеллера, стальных уголков. Изделие выполнено из абразива и органической бакелитовой связки. Применяется диск в бытовых целях, во время отделочных и ремонтных работ. Толщина инструмента — 2,5 мм что позволяет разрезать довольно прочные металлические листы, конструкции из различных сплавов. Компактные размеры диска позволяют удобно хранить и переносить его в обычном боксе для инструментов.