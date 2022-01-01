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Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-006, 230х2.5х22.2 мм
150 ₽
Отрезные круги по металлу
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-006, 230х2.5х22.2 мм
    Арт. О00000026996
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-006, 230х2.5х22.2 мм

      Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-006, 230х2.5х22.2 мм

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026996

      Характеристики

      Производитель
      		Cutop
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск отрезной T41 класса Master торговой марки Greatflex предназначен для удобной резки металлических профилей, труб, листов, арматуры, швеллера, стальных уголков. Изделие выполнено из абразива и органической бакелитовой связки. Применяется диск в бытовых целях, во время отделочных и ремонтных работ. Толщина инструмента — 2,5 мм что позволяет разрезать довольно прочные металлические листы, конструкции из различных сплавов.   Компактные размеры диска позволяют удобно хранить и переносить его в обычном боксе для инструментов.

        Преимущества

        • Наружный диаметр модели составляет 230 мм, при стандартном посадочном — 22,2 мм
        • Диск отрезной T41 класса Master торговой марки Greatflex отлично противостоит коррозии, механическим ударам, нагрузкам
        • Высокая износоустойчивость обусловлена материалом, из которого изготовлена модель