Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-006, 230х2.5х22.2 мм
Арт. О00000026996
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Диск отрезной T41 класса Master торговой марки Greatflex предназначен для удобной резки металлических профилей, труб, листов, арматуры, швеллера, стальных уголков. Изделие выполнено из абразива и органической бакелитовой связки. Применяется диск в бытовых целях, во время отделочных и ремонтных работ. Толщина инструмента — 2,5 мм что позволяет разрезать довольно прочные металлические листы, конструкции из различных сплавов. Компактные размеры диска позволяют удобно хранить и переносить его в обычном боксе для инструментов.
Преимущества
- Наружный диаметр модели составляет 230 мм, при стандартном посадочном — 22,2 мм
- Диск отрезной T41 класса Master торговой марки Greatflex отлично противостоит коррозии, механическим ударам, нагрузкам
- Высокая износоустойчивость обусловлена материалом, из которого изготовлена модель