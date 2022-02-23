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Отрезной круг (230x1,6x22 мм)
5.0
2
70 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг (230x1,6x22 мм)
    Арт. 9006192154
    5.0
    2
    Отрезной круг (230x1,6x22 мм)

      Отрезной круг (230x1,6x22 мм)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9006192154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной по металлу Луга 73679, 230 х 1,6 х 22,2 мм, используется совместно с УШМ только для сухого реза. Он пригодится при проведении строительных и ремонтных работ в частной мастерской или бытовых условиях.

        Преимущества

        • Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы
        • Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву
        • Бакелитовая связка — абразивное зерно надежно закреплено на круге, работать можно на высокой скорости
        • Толщина 1,6 мм — тонкий круг режет материал быстро, кромка получается аккуратной