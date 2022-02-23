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Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (150x2.5x22 мм)
5.0
2
41 ₽
Отрезные круги по бетону и камню
    Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (150x2.5x22 мм)
    Арт. 9006192134
    5.0
    2
    Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (150x2.5x22 мм)

      Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (150x2.5x22 мм)

      41 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9006192134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		бетон, камень
      Все характеристики
      41 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг отрезной по камню и бетону Луга-Абразив (150x2.5x22 мм) рассчитан на использование в качестве оснастки на УШМ. Его можно использовать для сухого реза камня, бетона, огнеупорного кирпича и керамической плитки. Круг пригодится мастерам для бытового ремонта, работ в гараже и мастерской.

        Преимущества

        • Абразив из карбида кремния характеризуется высокой твердостью, что обеспечивает эффективность резки
        • 2-слойная стеклосетка защищает круг от разрыва, что повышает безопасность работы
        • Бакелитовая связка с упрочняющими элементами обеспечивает надежное удержание абразива и позволяет работать с кругом на высокой скорости
        • За счет толщины 2,5 мм круг медленно изнашивается, поэтому подходит для интенсивной эксплуатации