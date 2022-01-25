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Отрезной круг по камню и бетону (150x1,6x22 мм)
5.0
1
Найти аналог
Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню и бетону (150x1,6x22 мм)
    Арт. X1317080621
    5.0
    1
    Отрезной круг по камню и бетону (150x1,6x22 мм)

      Отрезной круг по камню и бетону (150x1,6x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317080621
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		бетон, камень
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной круг по камню и бетону (150x1,6x22 мм) используется совместно с УШМ только для сухого реза. Он пригодится при проведении строительных и ремонтных работ в частной мастерской или бытовых условиях.

        Преимущества

        • Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы
        • Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву
        • Бакелитовая связка — абразивное зерно надежно закреплено на круге, работать можно на высокой скорости
        • Толщина 1,6 мм — тонкий круг режет материал быстро, кромка получается аккуратной