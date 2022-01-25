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Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С)
5.0
1
68 ₽
Отрезные круги по бетону и камню
    Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С)
    Арт. Х1506148
    5.0
    1
    Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С)

      Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С)

      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1506148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		бетон, камень
      Все характеристики
      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С) применяется для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки.

        Преимущества

        • Круг отличается высокой скоростью реза
        • Долгий срок службы