Преимущества

Круг отличается высокой скоростью реза

Долгий срок службы

Отрезной круг по камню и бетону (230x2,5x22 мм, 54С) применяется для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и керамической плитки.