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Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
5.0
2
3 310 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Арт. О00000016138
5.0
2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2

Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2

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3 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016138
5.0
2

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
40
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сетевая дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М1-400-2 предназначена для установки и демонтажа крепежных изделий. Пригодится во время бытовых и профессиональных ремонтно-монтажных работ. Шуруповерт обладает широким диапазоном регулирования крутящего момента. Имеет две скорости вращения – от 0 до 450 и от 0 до 1800 оборотов в минуту. Оборудован ограничительной муфтой, быстрозажимным патроном. Обладает функцией реверса для легкого откручивания шурупов, саморезов, винтов. Благодаря быстрой замене щеток коллектора, дрель ЗУБР ДШ-М1-400-2 невероятно проста в применении и легко обслуживается. Для работы в мало освещенных местах на инструменте предусмотрена подсветка. ЗУБР ДШ-М1-400-2 можно купить в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

    Преимущества шуруповерта ЗУБР ДШ-М1-400-2

    • Высокий крутящий момент
    • Быстрозажимной патрон
    • Двухскоростной редуктор
    • Плавная регулировка частоты вращения
    • Реверс
    • Простота обслуживания
    • Эргономичная рукоятка