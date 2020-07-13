Сетевая дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М1-400-2 предназначена для установки и демонтажа крепежных изделий. Пригодится во время бытовых и профессиональных ремонтно-монтажных работ. Шуруповерт обладает широким диапазоном регулирования крутящего момента. Имеет две скорости вращения – от 0 до 450 и от 0 до 1800 оборотов в минуту. Оборудован ограничительной муфтой, быстрозажимным патроном. Обладает функцией реверса для легкого откручивания шурупов, саморезов, винтов. Благодаря быстрой замене щеток коллектора, дрель ЗУБР ДШ-М1-400-2 невероятно проста в применении и легко обслуживается. Для работы в мало освещенных местах на инструменте предусмотрена подсветка. ЗУБР ДШ-М1-400-2 можно купить в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

Преимущества шуруповерта ЗУБР ДШ-М1-400-2