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Сетевая дрель-шуруповерт Зубр ДШ-М1-400-2
Арт. О00000016138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|40
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевая дрель-шуруповерт ЗУБР ДШ-М1-400-2 предназначена для установки и демонтажа крепежных изделий. Пригодится во время бытовых и профессиональных ремонтно-монтажных работ. Шуруповерт обладает широким диапазоном регулирования крутящего момента. Имеет две скорости вращения – от 0 до 450 и от 0 до 1800 оборотов в минуту. Оборудован ограничительной муфтой, быстрозажимным патроном. Обладает функцией реверса для легкого откручивания шурупов, саморезов, винтов. Благодаря быстрой замене щеток коллектора, дрель ЗУБР ДШ-М1-400-2 невероятно проста в применении и легко обслуживается. Для работы в мало освещенных местах на инструменте предусмотрена подсветка. ЗУБР ДШ-М1-400-2 можно купить в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества шуруповерта ЗУБР ДШ-М1-400-2
- Высокий крутящий момент
- Быстрозажимной патрон
- Двухскоростной редуктор
- Плавная регулировка частоты вращения
- Реверс
- Простота обслуживания
- Эргономичная рукоятка