Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)

Преимущества

Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания крепежа

Плавная электронная регулировка оборотов

Легкий и мощный электродвигатель

Незаменима при выполнении серийных операций

Всегда готова к работе – не нужно следить за аккумулятором

Сетевая дрель-шуруповерт ДШ-10/260Э выполняет весь ассортимент шуруповертных и сверлильных работ - заменяет аккумуляторные аналоги, при условии доступности электропитания.