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Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
    Арт. 77777Х106321
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
    Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
    Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
    Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
    Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
    Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
      Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
      Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
      Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
      Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
      Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
      Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)

      Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106321
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сетевая дрель-шуруповерт ДШ-10/260Э выполняет весь ассортимент шуруповертных и сверлильных работ - заменяет аккумуляторные аналоги, при условии доступности электропитания.

        Преимущества

        • Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания крепежа
        • Плавная электронная регулировка оборотов
        • Легкий и мощный электродвигатель
        • Незаменима при выполнении серийных операций
        • Всегда готова к работе – не нужно следить за аккумулятором