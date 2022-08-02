Дрель-шуруповерт сетевая Интерскол ДШ-10/260Э2 (Т)
Арт. 77777Х106321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Сетевая дрель-шуруповерт ДШ-10/260Э выполняет весь ассортимент шуруповертных и сверлильных работ - заменяет аккумуляторные аналоги, при условии доступности электропитания.
Преимущества
- Муфта ограничения момента позволяет выставить требуемое предельное усилие заворачивания крепежа
- Плавная электронная регулировка оборотов
- Легкий и мощный электродвигатель
- Незаменима при выполнении серийных операций
- Всегда готова к работе – не нужно следить за аккумулятором