Содержание:
Рейтинг шуруповёртов Makita с крутящим моментом 30 Н-м
- Makita DF333DWAE
- Makita DDF453SYE
Топ шуруповёртов Makita с крутящим моментом до 60 Н-м
- Makita DDF485RF
- Makita DDF453RFE
Выбираем шуруповёрт Makita с крутящим моментом свыше 61 Н-м
- Makita DF457DWE
- Makita DF347DWLE
Лучшая дрель-шуруповерт Makita
- Makita DDF481RF
- Makita DDF481RTE
Лучший ударный шуруповерт Makita
- Makita DF333DWYE 30
- Makita DF347DWE
Какой шуруповерт Makita выбрать для профессиональной работы
- Makita DHP458RFE
- Makita DTD152Z
Рейтинг бесщеточных шуруповерт Makita лучше
- Makita DF457DWEX8
- Makita DDF484RAE
Лучший сетевой шуруповерт Makita
- Makita DDF083RFE
- Makita DDF485RFE
- Makita HP0300
- Makita DF0300
Makita – это лидирующий японский производитель электроинструмента, популярный в России и странах СНГ. За счет качественной сборки и демократичной стоимости шуруповерты и прочая техника используются в бытовой и профессиональной сферах. К 2021 году в линейке бренда накопилось несколько десятков приборов для сверления и работы с крепежом. Чтобы помочь разобраться в разнообразии ассортимента, мы составили рейтинг шуруповертов Макита: в него вошли самые лучшие устройства, пользующиеся наибольшим спросом среди покупателей.
Как выбрать шуруповерт Makita?
Рейтинг поделен на несколько категорий, и в начале каждой приведена таблица с самыми важными техническими характеристиками приборов. Это поможет облегчить выбор и понять, чем образцы различаются между собой. Чтобы ориентироваться в параметрах стало проще, мы составили список ключевых критериев, на которые еще не раз будем опираться в данном рейтинге электроинструментов Makita.
- Мощность. Самый важный параметр при выборе лучшего проводного инструмента. Мощность указывается только для приборов, работающих от электросети. Характеристика влияет на потенциал инструмента: насколько крупную оснастку вы сможете устанавливать, материал какой плотности сверлить, шурупы каких диаметра и длины закручивать. Также лучшие мощные модели отличаются высокой производительностью: их можно использовать на протяжении всего рабочего дня, так как они неустойчивы к перегреву, а двигатель рассчитан на длительные периоды эксплуатации.
- Длина провода. Сетевой шуруповёрт – это инструмент, при выборе которого отдают предпочтение не мобильности и автономности, а возможности работать долго и не зависеть от емкости аккумулятора. Несмотря на это, лучшие модели Makita должны обладать длинным кабелем: он обеспечит широкую рабочую область, что поможет с комфортом использовать прибор, не подключая его через удлинитель.
- Функция реверса. Все шуруповерт Makita лучшие отличаются наличием данной возможности. Образцы с реверсом могут вращать патрон в противоположном направлении. Прямое назначение этого режима: выворачивание элементов крепежа из материала. Также реверс можно использовать для выведения сверла без повреждения оснастки и инструмента.
Функция реверса доступна во всех электрошуруповертах Makita. Тем не менее, одна из черт лучших моделей заключается в уровне реализации этого механизма: профессиональные инструменты отличаются надежностью и простотой использования реверса.
- Тип патрона. Самый распространенный тип патрона в дрелях как Makita, так и других производителей – быстрозажимной. Устанавливать в него оснастку можно без дополнительных приспособлений, что позволяет оптимизировать рабочий процесс. Большинство приборов, представленных в рейтинге, оснащены именно быстрозажимным патроном. Реже встречается электрооборудование с шестигранным патроном. Механизм смены биты или сверла в нем еще проще, чем в быстрозажимном. Недостаток заключается в узкой специализации: моделям с шестигранным патроном подходит только оснастка с соответствующим хвостовиком, и она менее распространена в продаже.
- Комплект поставки. Принимая решение, какой шуруповерт от Makita или другого производителя лучше взять для работ дома, самые экономные покупатели обращают внимание на комплектацию: идут ли в наборе с моделью фирменный кейс из ударопрочного пластика Makita, дополнительные аккумуляторы и зарядное устройство. Большинство приборов из нашего рейтинга укомплектованы всем необходимым для начала работы, кроме бит и сверл.
- Максимальный крутящий момент. Показатель позволяет оценить «усилия», которые модель Makita прикладывается для выполнения определенной задачи. Если нужно устройство, делающее отверстия в нержавеющей стали и кирпиче, самым лучшим решением станет образец с высоким показателем крутящего момента. Инструмент необходим для бытовых задач, таких как сбор мебели? Оборудование с низким крутящим моментом окажется выгоднее, легче и комфортнее в использовании. Составляя рейтинг, мы уделили особое внимание крутящему моменту. Ориентируясь на него, мы поделили лучшие модели Makita на 3 категории: от компактных устройств домашнего класса до самых мощных.
- Регулировка скорости. Скоростной переключатель – это лучший способ ориентировать электроинструмент на широкий спектр задач. Изменение крутящего момента позволяет сделать дрель-шуруповерт одинаково хорошей для закручивания мягкого крепежа и сверления металлической поверхности. Также как отдельную особенность, встречающуюся среди образцов в рейтинге, можно выделить регулировку интенсивности вращения силой нажатия на кнопку пуска.
- Напряжение аккумулятора. Несмотря на то, что на один аккумуляторный шуруповёрт можно устанавливать разные батарейные блоки, каждая модель рассчитана на конкретный показатель напряжения. Эта характеристика указывает на производительность инструмента: станет ли он хорошим решением для сверления плотных материалов, будет ли полезен в бурении льда. Большинство выпускаемых Makita устройств в рейтинге 18-Вольтовые, но встречаются исключения на 12 или 14.4 Вольт.
- Емкость аккумулятора. Указывает на способность аккумулятора к накоплению. Чем выше данный показатель, тем лучшим решением станет электроинструмент для продолжительных рабочих сессий. В рейтинге практически не уделяется внимание данному аспекту, потому как зачастую у пользователя есть возможность устанавливать батареи с разной емкостью. Это является хорошей стороной, потому как помогает самостоятельно решить, что важнее: продолжительность работы или мобильность.
- Диаметр сверления. В нашем рейтинге лучших шуруповертов Makita для каждого устройства, обладающего функцией сверления, указывается максимальная ширина отверстий. Она отдельно дана для древесины и металла, потому как эти материалы обладают различной плотностью.
- Механизм удара. Данная функция повышает производительность за счет того, что устройство совершает не только вращательные, но и возвратно-поступательные движения. Выполнена как отдельный режим: то есть, ударную дрель можно использовать с ударом или без него – в зависимости от типа задач. Если вам постоянно требуется создавать отверстия в поверхностях из плотных материалов, таких как бетон или кирпич, лучшим решением станет приобретение перфоратора. Пользователям, которым требуется работать с твердыми заготовками только периодически, мы поможем решить, как выбрать шуруповерт Makita с ударным механизмом. Таким электроприборам в нашем рейтинге посвящена отдельная категория.
- Дополнительные особенности. Разрабатывая лучшие строительные и ремонтные инструменты, инженеры Makita уделяют внимание не только техническим характеристикам, но и удобству использования. К примеру, многие хорошие дрели в рейтинге оснащены скобой для фиксации на ремне. На отдельные устройства можно установить боковую рукоятку, упрощающую удержание при высокой интенсивности. Лучшие дрели-шуруповерты (к таковым относятся, как правило, профессиональные) характерны обрезиненным корпусом: он препятствует скольжению на наклонных поверхностях и механическим повреждениям при падениях и ударах.
Рейтинг аккумуляторных шуруповертов Makita
Открываем топ лучших моделей мини-подборкой, в которую вошли два беспроводных электрических инструмента. Они универсальны, за счет чего подойдут новичкам и опытным специалистам. Оба образца оснащены Li-Ion АКБ и относятся к среднему ценовому диапазону.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DF333DWAE
|
12
|
30
|
20+1
|
21 / 10
|
Нет
|
1.1
|
10 496
|
Makita DDF453SYE
|
18
|
42
|
16+1
|
36 / 13
|
Нет
|
1.8
|
13 193
Makita DF333DWAE
Задаваясь вопросом, какой шуруповерт Макита купить по доступной стоимости, обратите внимание на это устройство. В его комплектации есть все необходимое для введения в эксплуатацию, а малый вес позволит работать дрелью долгое время.
Преимущества:
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita поставляется с пластиковым чемоданчиком, делающим хранение и транспортировку комфортными.
- Электроинструмент укомплектован подсветкой, благодаря которой сверлить и заворачивать саморезы в темных помещениях удобнее.
- В комплекте с дрелью идут два аккумулятора: заряжая один, можно использовать другой. Такой процесс эксплуатации обеспечит длительность рабочей сессии.
Недостатки:
- Крутящего момента достаточно для бытовых задач, но для профессиональных работ инструмент слишком слабый.
- В результате продолжительного сверления возможен небольшой перегрев.
Makita DDF453SYE
Данный шуруповёрт идеально подходит как для сверления, так и для завинчивания элементов крепежа. Это обеспечивается двухскоростным редуктором.
Преимущества:
- Две скорости: одна оптимально подойдет для работы с крепежом, вторую можно использовать для сверления.
- Электронный тормоз двигателя, гарантирующий моментальную остановку вращения патрона после того, как вы отпустили клавишу пуска.
- Регулировка числа оборотов силой нажатия на курок.
- Обрезиненная рукоятка, обеспечивающая комфортное удержание инструмента в ладони.
- Отверстия в корпусе, предназначенные для отвода горячего воздуха.
Недостатки:
- Большая масса, составляющая почти 2 килограмма.
- Иногда переключатель скоростей срабатывает не с первого раза.
Рейтинг шуруповёртов Makita с крутящим моментом 30 Н-м
Приобретение устройств с минимальным крутящим моментом считается рациональным решением, потому как с ними вы будете в оптимальном темпе расходовать ресурс дрели. Конструкция подобных моделей предназначена для таких задач, как ремонт, монтаж и отделочные работы.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DDF485RF
|
18
|
50
|
21+1
|
38 / 13
|
Нет
|
1.7
|
14 206
|
Makita DDF453RFE
|
18
|
42
|
16+1
|
36 / 13
|
Нет
|
1.8
|
20 590
Makita DDF485RF
В полупрофессиональном сегменте Макита лучший шуруповерт, или уж точно один из лучших. Обладает компактными габаритами, благодаря чему им удобно работать на узких участках.
Преимущества:
- Патрон практически полностью лишен биения, даже при установке тонких сверл.
- Компактные габариты корпуса (особенно если учитывать, что это 18-Вольтовый инструмент).
- Высокая универсальность, которая достигается 21 ступенью для переключения крутящего момента и 2 скоростями редуктора.
- Бесщеточный электродвигатель, характерный долговечностью и устойчивостью к перегреву.
Недостатки:
- Достаточно большой вес электрооборудования.
- Неудобно переключаться между ступенями крутящего момента.
- Крупные габариты аккумуляторного блока.
Makita DDF453RFE
Инструмент обладает высокими надежностью и удобством использования за счет особенностей конструкции. К таковым можно отнести резиновую накладку на рукоятке и большое количество отверстий для отвода жара.
Преимущества:
- Шуруповёрт Makita оснащен быстрозажимным патроном, обеспечивающим удобную замену рабочей оснастки.
- Лучший шуруповерт Makita 18 Вольт оснащен 16 ступенями крутящего момента, что позволяет использовать его с крепежом разной плотности.
- Оборудование укомплектовано двумя сменными аккумуляторами и зарядным устройством, а также чемоданчиком для транспортировки.
- Редуктор на металлических шестернях характерен высокой надежностью.
Недостатки:
- Отсутствие встроенного фонарика.
- Инструмент тяжелый по сравнению с аналогами.
Топ шуруповёртов Makita с крутящим моментом до 60 Н-м
Если вы используете электроинструмент не только как смену традиционной отвертки, возможностей базовых моделей окажется недостаточно. Следующие устройства зарекомендовали себя среди монтажников каркасных систем и прочих экспертов, выполняющих профессиональные работы. Благодаря данному рейтингу мы выясним, какой шуруповерт Makita лучше, а в качестве главного фильтра используем показатель крутящего момента: он не должен превышать 60 Ньютонов.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DF457DWE
|
18
|
42
|
16+1
|
36 / 13
|
Нет
|
1.7
|
12 138
|
Makita DF347DWLE
|
14.4
|
23
|
16+1
|
25 / 10
|
Нет
|
1.4
|
15 109
Makita DF457DWE
Открывает новый топ шуруповертов Макита устройство, оптимально подходящее для бытовых задач разной степени интенсивности. В инструменте есть все необходимое для комфортной работы: переключатель ступеней, двухскоростной редуктор, литий-ионные аккумуляторы.
Преимущества:
- Переключатель функции реверса находится в удобной позиции.
- Для работы с элементами крепежа разных габаритов можно использовать одну из 16 ступеней крутящего момента.
- За счет быстрозажимного патрона рабочую оснастку можно сменить легко и без применения дополнительных аксессуаров.
- Li-lon АКБ защищен от «эффекта памяти», так что его можно ставить на зарядку в любое время.
Недостатки:
- В некоторых образцах патрон ненадежно удерживает рабочую оснастку.
Makita DF347DWLE
Полупрофессиональный электроинструмент оптимально подходит для длительных работ на протяжении полноценной рабочей смены за счет легкого и сбалансированного корпуса.
Преимущества:
- Тормоз электродвигателя, обеспечивающий высокую точность при закручивании крепежа и минимизирующий вероятность повреждения материала.
- Благодаря реверсу можно выкручивать саморезы и извлекать сверла.
- Внутренние узлы электрооборудования защищены от попадания мелких пылевых частиц и капель влаги.
- Сравнительно небольшой вес оборудования – всего 1.4 килограмма.
Недостатки:
- В корпусе устройства не предусмотрена подсветка рабочей области.
- Напряжения аккумулятора 14.4 недостаточно для выполнения высокоинтенсивных работ.
Выбираем шуруповёрт Makita с крутящим моментом свыше 61 Н-м
Продолжим сравнение шуруповертов Makita поиском различий между двумя, на первый взгляд, идентичными устройствами. Оба относятся к профессиональному классу, поэтому могут похвастаться высококачественной сборкой и эргономичностью корпуса. Представленные аппараты сэкономят время в строительстве и при выполнении большого объема задач.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DDF481RF
|
18
|
115
|
21+1
|
76 / 13
|
Нет
|
2.4
|
20 590
|
Makita DDF481RTE
|
18
|
115
|
21+1
|
76 / 13
|
Нет
|
2.6
|
41 469
Makita DDF481RF
Профессиональный электроинструмент предназначен для создания широких отверстий в древесине. Высокий показатель крутящего момента позволит устанавливать на данное устройство крупную оснастку.
Преимущества:
- Поворотная дополнительная рукоятка, значительно облегчающая удержание инструмента при высоких нагрузках.
- Выбирая, на какой шуруповерт Макита лучше обратить внимание ради простоты технического обслуживания, устойчивости к перегреву и высокой производительности, присмотритесь к этому прибору: он оснащен бесщеточным электрическим двигателем.
- Металлическая скобка позволяет фиксировать электроинструмент на рабочем поясе, чтобы временно освободить руку.
- Высокая мощность позволяет использовать устройство для решения самых сложных задач.
- Наличие электронного тормоза движка.
Недостатки:
- Цена электрооборудования.
- Вес, превышающий 2 килограмма.
Makita DDF481RTE
Сильная сторона данного устройства – бесщеточный двигатель. За счет него шуруповерт выдержит самые суровые условия эксплуатации: строительные работы или производство.
Преимущества:
- Самый мощный шуруповерт Makita обладает бесщеточным двигателем, который гарантирует устойчивость к перегреву и повышенную надежность.
- Показатель крутящего момента, за счет которого инструменту нет равных в задачах, требующих высокой производительности.
- Присутствует индикация заряда, благодаря которой пользователь сможет отслеживать, как скоро аккумуляторный блок потребует замены.
- Есть светодиодный фонарик, автоматически активирующийся в процессе сверления и закручивания. Этот элемент облегчает работу в темноте.
Недостатки:
- Дополнительная рукоятка держится на корпусе электроинструмента ненадежно.
- Устройство тяжелое.
Лучшая дрель-шуруповерт Makita
Наш обзор не смог обойтись без совета, какой шуруповерт Makita лучше купить для дома. Два недорогих, но в то же время хороших образца выделяются сочетанием функциональности и легкого использования.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DF333DWYE 30
|
12
|
30
|
20+1
|
21 / 10
|
Нет
|
1.1
|
9 223
|
Makita DF347DWE
|
14.4
|
23
|
16+1
|
25 / 10
|
Нет
|
1.4
|
10 357
Makita DF333DWYE 30
Образец станет удачным приобретением вне зависимости от того, ищете вы бытовое или полупрофессиональное решение. Устройством комфортно работать на возвышенностях за счет малого веса и металлической скобы.
Преимущества:
- Инструмент отличается малым весом, за счет которого его удобно удерживать длительное время без перерывов.
- 20 ступеней крутящего момента позволят настроить интенсивность закручивания элементов крепежа.
- Рукоять имеет эргономичную форму и оснащена резиновой накладкой, мешающей инструменту выскользнуть из рук.
- Экономичный расход емкости аккумулятора: одного заряда хватает на 5 часов работы.
Недостатки:
- Неудобное расположение светодиодной подсветки.
Makita DF347DWE
На инструмент стоит обратить внимание, если вы регулярно осуществляете монтажные работы или собираете мебель. Прибор достаточно легкий и компактный, за счет чего станет надежным помощником в задачах, не требующих высокого крутящего момента.
Преимущества:
- Достаточно малый вес оборудования.
- Компактные габариты корпуса электроинструмента.
- Литий-ионный аккумулятор, рассчитанный на большое число циклов перезарядки.
- Несмотря на наличие вентиляционных отверстий в корпусе, двигатель защищен от попадания частиц пыли.
- Прибор укомплектован эргономичным кейсом для хранения и переноски. Чемоданчик надежный, выполнен из прочного пластика.
Недостатки:
- Отсутствие подсветки области сверления.
Лучший ударный шуруповерт Makita
Компания Makita производит не только безударные виды шуруповертов. Специально для пользователей, работающих с твердыми поверхностями и плотными элементами крепежа, мы подготовили рейтинг шуруповертов с ударным механизмом Makita. Устройства характерны хорошим крутящим моментом и беспроводным питанием.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DHP458RFE
|
18
|
91
|
21+2
|
76 / 13
|
Есть
|
2.3
|
31 678
|
Makita DTD152Z
|
18
|
165
|
1
|
Не для сверления
|
Есть
|
1.3
|
7 950
Makita DHP458RFE
Электроинструмент профессионального класса ориентирован на задачи, требующие высокой производительности. Указывают на это высокий показатель крутящего момента и режим сверления с ударом.
Преимущества:
- Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita оснащена металлической скобой, за которую инструмент удобно цеплять на рабочем поясе.
- Отвечая на вопрос, какой шуруповерт производства компании Makita выбрать для создания широких отверстий в древесине, мы может смело порекомендовать данную модель. Диаметр сверления дерева превышает 7 сантиметров.
- Устройство комплектуется ограничителем глубины сверления, позволяющим с высокой точностью регулировать размер отверстия.
Недостатки:
- Инструмент функционирует за счет щеточного двигателя. Установка бесщеточного аналога могла бы повысить производительность.
- Прибор тяжелый. Использовать его на весу длительное время крайне некомфортно.
Makita DTD152Z
Данное устройство – это самый мощный шуруповерт Макита, который вы сможете найти для закручивания и отвинчивания элементов крепежа. Прибор обладает шестигранным патроном, что способствует быстрой смене бит.
Преимущества:
- Малые габариты и вес электроинструмента: выкручивать шурупы можно в узких труднодоступных местах.
- Есть фонарик, позволяющий эффективно работать в слабоосвещенных условиях.
- Тангенциальный ударный механизм, за счет которого возможно раскручивание даже прикипевших крепежных элементов.
Недостатки:
- Электроприбор поставляется без аккумуляторного блока и зарядного устройства. Данные аксессуары придется приобретать отдельно.
- Если вы ищете, какой шуруповерт Макита выбрать для сверления отверстий, данный образец вам не подойдет: он предназначен исключительно для работы с крепежом.
Какой шуруповерт Makita выбрать для профессиональной работы
Изучив отзывы пользователей электроприборов, мы поняли, что дрели-шуруповерты Makita распространены в профессиональной сфере: на производстве, в монтажных и строительных работах. Стоимость лучших инструментов компенсируется такими факторами, как производительность и надежность.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DF457DWEX8
|
18
|
42
|
16+1
|
36 / 13
|
Нет
|
1.7
|
13 510
|
Makita DDF484RAE
|
18
|
54
|
21+1
|
38 / 13
|
Нет
|
1.8
|
27 315
Makita DF457DWEX8
Если вы монтажник или электрик, надежность инструмента крайне важна: он должен долгое время держать заряд и не перегреваться при затяжных работах. Представленное устройство характерно всеми этими качествами.
Преимущества:
- Большое количество отверстий, предназначенных для отведения горячего воздуха от внутренних узлов шуруповерта.
- Прорезиненные вставки не только на рукоятке, но и на самом корпусе: они способны амортизировать удар при падении электроинструмента.
- Двухскоростной редуктор, благодаря которому гарантируется широкая сфера эксплуатации прибора.
- Электроприбор поставляется с пластиковым чемоданчиком для комфортной транспортировки.
Недостатки:
- Вес может показаться непривычно большим.
Makita DDF484RAE
Если сравнить шуруповерт Makita с большинством аналогов, представленных в рейтинге, первое, чем он выделится – это компактные габариты. Несмотря на узкий корпус, перед нами крайне производительный прибор профессионального класса: об этом свидетельствует и бесщеточный двигатель.
Преимущества:
- Компактные габариты электроинструмента.
- Надежная металлическая клипса для фиксации прибора на рабочем поясе.
- Большое количество ступеней, позволяющих настраивать силу крутящего момента.
- Электронный тормоз движка, который обеспечивает высокую точность сверления и закручивания саморезов.
Недостатки:
- Высокая стоимость электроинструмента.
- При эксплуатации с тонкими сверлами присутствует биение патрона.
Какой бесщеточный шуруповерт Makita лучше
Одной из отличительных черт лучших электроинструментов принято считать наличие бесщеточного двигателя. Действительно, устройства с ним характерны сниженным перегревом и более экономичным расходом заряда. Угольные щетки менять не нужно: электродвигатель функционирует без них. Если эти достоинства являются для вас приоритетными, мы подскажем, какой шуруповерт Макита лучше купить.
|
Модель
|
Напряжение аккумулятора (В)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Наличие удара
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita DDF083RFE
|
18
|
40
|
20+1
|
36 / 13
|
Нет
|
1.4
|
26 229
|
Makita DDF485RFE
|
18
|
50
|
21+1
|
38 / 13
|
Нет
|
1.7
|
26 061
Makita DDF083RFE
Если вам требуется профессиональный электроинструмент, обладающий компактными размерами и возможностью быстро заменять рабочую оснастку, выбор шуруповерта Makita можно останавливать на этом образце.
Преимущества:
- Шестигранный патрон, благодаря которому смена рабочей оснастки осуществляется одним движением.
- Повышенную устойчивость к перегреву, производительность и простоту технического обслуживания гарантирует бесщеточный электродвигатель.
- Несмотря на высокую мощность, инструмент выгодно отличается малым весом.
- Рукоятка полностью обрезиненная, что гарантирует надежность удержания и защиту от вибрации.
Недостатки:
- Комплектные аккумуляторные блоки быстро разряжаются.
Makita DDF485RFE
Приобретение данного устройства станет достойным решением, если вы на регулярной основе трудитесь на производстве или занимаетесь ремонтно-отделочными работами.
Преимущества:
- Как и многие другие лучшие шуруповерты Макита, данный электроприбор оснащен бесщеточным электродвигателем. Именно он повышает надежность в суровых промышленных условиях.
- Присутствует светодиодный фонарик, делающий проще сверление в темных участках.
- 21 ступень регулировки крутящего момента. За счет такой большой вариативности удастся подобрать режим практически под любой крепеж.
- Повышенная долговечность гарантируется тем, что редуктор полностью выполнен из металла.
- Электродвигатель надежно защищен от попадания жидкости и пыли благодаря запатентованной технологии XPT.
Недостатки:
- Комплектный кейс слишком крупный для данного образца.
Лучший сетевой шуруповерт Makita
В предыдущих категориях мы уделили достаточно внимания лучшим беспроводным устройствам, но какой шуруповерт фирмы Makita выбрать, если вам требуется продолжительная непрерывная работа? Предложим два хороших устройства, ориентированных на эксплуатацию в режимах сверления и закручивания крепежа со шлицем. Приборы станут лучшим решением для домашней мастерской, гаража или дачи.
|
Модель
|
Мощность (Вт)
|
Max крутящий момент (Н*м)
|
Число ступеней крутящего момента
|
Max диаметр сверления, дерево / металл (мм)
|
Удар
|
Длина шнура (м)
|
Вес (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
Makita HP0300
|
320
|
56
|
1 500
|
28 / 10
|
Есть
|
2.5
|
1.3
|
6 345
|
Makita DF0300
|
320
|
56
|
1 500
|
28 / 10
|
Нет
|
2.5
|
1.2
|
5 842
Makita HP0300
Проводная дрель выгодно отличается ударным механизмом. Он будет полезен, если требуется «подменить» перфоратор для создания узкого отверстия в бетонной или кирпичной стене.
Преимущества:
- Лучший шуруповерт Макита сетевого типа оснащен режимом сверления с ударом. Максимальная частота возвратно-поступательных движений достигает 22 500 в минуту.
- Скоростью вращения можно управлять за счет силы нажатия на кнопку пуска.
- Сетевой шуруповерт Makita обладает функцией реверса. Она позволит быстро и безопасно вывести сверло из бетонной стены.
- Устройство обладает достаточно длинным 2.5-метровым электрокабелем, которого будет достаточно для большинства задач.
Недостатки:
- Отсутствие подсветки.
- Нет блокировки шпинделя.
Makita DF0300
Закрывает рейтинг шуруповертов Makita достойный электроинструмент, который станет хорошим помощником в домашних работах по ремонту и сборке мебели.
Преимущества:
- Если вы решаете, какой выбрать шуруповерт Макита сетевой и одинаково хороший в заворачивании крепежа и сверлении, присмотритесь к данному устройству: оно оснащено двухскоростным редуктором.
- Электронная регулировка числа оборотов.
- Быстрозажимной патрон, совместимый с большим количеством рабочей оснастки: бит и сверл.
- Малый вес корпуса: прибором удобно долгое время сверлить и закручивать шурупы.
Недостатки:
- Некоторые находят неудобным, что электрокабель слишком толстый.
- Ненадежная фиксация сверл и бит в патроне.