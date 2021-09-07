Makita – это лидирующий японский производитель электроинструмента, популярный в России и странах СНГ. За счет качественной сборки и демократичной стоимости шуруповерты и прочая техника используются в бытовой и профессиональной сферах. К 2021 году в линейке бренда накопилось несколько десятков приборов для сверления и работы с крепежом. Чтобы помочь разобраться в разнообразии ассортимента, мы составили рейтинг шуруповертов Макита: в него вошли самые лучшие устройства, пользующиеся наибольшим спросом среди покупателей.

Как выбрать шуруповерт Makita?

Рейтинг поделен на несколько категорий, и в начале каждой приведена таблица с самыми важными техническими характеристиками приборов. Это поможет облегчить выбор и понять, чем образцы различаются между собой. Чтобы ориентироваться в параметрах стало проще, мы составили список ключевых критериев, на которые еще не раз будем опираться в данном рейтинге электроинструментов Makita.

Мощность. Самый важный параметр при выборе лучшего проводного инструмента. Мощность указывается только для приборов, работающих от электросети. Характеристика влияет на потенциал инструмента: насколько крупную оснастку вы сможете устанавливать, материал какой плотности сверлить, шурупы каких диаметра и длины закручивать. Также лучшие мощные модели отличаются высокой производительностью: их можно использовать на протяжении всего рабочего дня, так как они неустойчивы к перегреву, а двигатель рассчитан на длительные периоды эксплуатации. Длина провода. Сетевой шуруповёрт – это инструмент, при выборе которого отдают предпочтение не мобильности и автономности, а возможности работать долго и не зависеть от емкости аккумулятора. Несмотря на это, лучшие модели Makita должны обладать длинным кабелем: он обеспечит широкую рабочую область, что поможет с комфортом использовать прибор, не подключая его через удлинитель. Функция реверса. Все шуруповерт Makita лучшие отличаются наличием данной возможности. Образцы с реверсом могут вращать патрон в противоположном направлении. Прямое назначение этого режима: выворачивание элементов крепежа из материала. Также реверс можно использовать для выведения сверла без повреждения оснастки и инструмента.

Функция реверса доступна во всех электрошуруповертах Makita. Тем не менее, одна из черт лучших моделей заключается в уровне реализации этого механизма: профессиональные инструменты отличаются надежностью и простотой использования реверса. Тип патрона. Самый распространенный тип патрона в дрелях как Makita, так и других производителей – быстрозажимной. Устанавливать в него оснастку можно без дополнительных приспособлений, что позволяет оптимизировать рабочий процесс. Большинство приборов, представленных в рейтинге, оснащены именно быстрозажимным патроном. Реже встречается электрооборудование с шестигранным патроном. Механизм смены биты или сверла в нем еще проще, чем в быстрозажимном. Недостаток заключается в узкой специализации: моделям с шестигранным патроном подходит только оснастка с соответствующим хвостовиком, и она менее распространена в продаже.

Комплект поставки. Принимая решение, какой шуруповерт от Makita или другого производителя лучше взять для работ дома, самые экономные покупатели обращают внимание на комплектацию: идут ли в наборе с моделью фирменный кейс из ударопрочного пластика Makita, дополнительные аккумуляторы и зарядное устройство. Большинство приборов из нашего рейтинга укомплектованы всем необходимым для начала работы, кроме бит и сверл. Максимальный крутящий момент. Показатель позволяет оценить «усилия», которые модель Makita прикладывается для выполнения определенной задачи. Если нужно устройство, делающее отверстия в нержавеющей стали и кирпиче, самым лучшим решением станет образец с высоким показателем крутящего момента. Инструмент необходим для бытовых задач, таких как сбор мебели? Оборудование с низким крутящим моментом окажется выгоднее, легче и комфортнее в использовании. Составляя рейтинг, мы уделили особое внимание крутящему моменту. Ориентируясь на него, мы поделили лучшие модели Makita на 3 категории: от компактных устройств домашнего класса до самых мощных.

Регулировка скорости. Скоростной переключатель – это лучший способ ориентировать электроинструмент на широкий спектр задач. Изменение крутящего момента позволяет сделать дрель-шуруповерт одинаково хорошей для закручивания мягкого крепежа и сверления металлической поверхности. Также как отдельную особенность, встречающуюся среди образцов в рейтинге, можно выделить регулировку интенсивности вращения силой нажатия на кнопку пуска. Напряжение аккумулятора. Несмотря на то, что на один аккумуляторный шуруповёрт можно устанавливать разные батарейные блоки, каждая модель рассчитана на конкретный показатель напряжения. Эта характеристика указывает на производительность инструмента: станет ли он хорошим решением для сверления плотных материалов, будет ли полезен в бурении льда. Большинство выпускаемых Makita устройств в рейтинге 18-Вольтовые, но встречаются исключения на 12 или 14.4 Вольт. Емкость аккумулятора. Указывает на способность аккумулятора к накоплению. Чем выше данный показатель, тем лучшим решением станет электроинструмент для продолжительных рабочих сессий. В рейтинге практически не уделяется внимание данному аспекту, потому как зачастую у пользователя есть возможность устанавливать батареи с разной емкостью. Это является хорошей стороной, потому как помогает самостоятельно решить, что важнее: продолжительность работы или мобильность. Диаметр сверления. В нашем рейтинге лучших шуруповертов Makita для каждого устройства, обладающего функцией сверления, указывается максимальная ширина отверстий. Она отдельно дана для древесины и металла, потому как эти материалы обладают различной плотностью.

Механизм удара. Данная функция повышает производительность за счет того, что устройство совершает не только вращательные, но и возвратно-поступательные движения. Выполнена как отдельный режим: то есть, ударную дрель можно использовать с ударом или без него – в зависимости от типа задач. Если вам постоянно требуется создавать отверстия в поверхностях из плотных материалов, таких как бетон или кирпич, лучшим решением станет приобретение перфоратора. Пользователям, которым требуется работать с твердыми заготовками только периодически, мы поможем решить, как выбрать шуруповерт Makita с ударным механизмом. Таким электроприборам в нашем рейтинге посвящена отдельная категория. Дополнительные особенности. Разрабатывая лучшие строительные и ремонтные инструменты, инженеры Makita уделяют внимание не только техническим характеристикам, но и удобству использования. К примеру, многие хорошие дрели в рейтинге оснащены скобой для фиксации на ремне. На отдельные устройства можно установить боковую рукоятку, упрощающую удержание при высокой интенсивности. Лучшие дрели-шуруповерты (к таковым относятся, как правило, профессиональные) характерны обрезиненным корпусом: он препятствует скольжению на наклонных поверхностях и механическим повреждениям при падениях и ударах.

Рейтинг аккумуляторных шуруповертов Makita

Открываем топ лучших моделей мини-подборкой, в которую вошли два беспроводных электрических инструмента. Они универсальны, за счет чего подойдут новичкам и опытным специалистам. Оба образца оснащены Li-Ion АКБ и относятся к среднему ценовому диапазону.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DF333DWAE 12 30 20+1 21 / 10 Нет 1.1 10 496 Makita DDF453SYE 18 42 16+1 36 / 13 Нет 1.8 13 193

Makita DF333DWAE

Задаваясь вопросом, какой шуруповерт Макита купить по доступной стоимости, обратите внимание на это устройство. В его комплектации есть все необходимое для введения в эксплуатацию, а малый вес позволит работать дрелью долгое время.





Преимущества:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita поставляется с пластиковым чемоданчиком, делающим хранение и транспортировку комфортными.

Электроинструмент укомплектован подсветкой, благодаря которой сверлить и заворачивать саморезы в темных помещениях удобнее.

В комплекте с дрелью идут два аккумулятора: заряжая один, можно использовать другой. Такой процесс эксплуатации обеспечит длительность рабочей сессии.

Недостатки:

Крутящего момента достаточно для бытовых задач, но для профессиональных работ инструмент слишком слабый.

В результате продолжительного сверления возможен небольшой перегрев.

Makita DDF453SYE

Данный шуруповёрт идеально подходит как для сверления, так и для завинчивания элементов крепежа. Это обеспечивается двухскоростным редуктором.





Преимущества:

Две скорости: одна оптимально подойдет для работы с крепежом, вторую можно использовать для сверления.

Электронный тормоз двигателя, гарантирующий моментальную остановку вращения патрона после того, как вы отпустили клавишу пуска.

Регулировка числа оборотов силой нажатия на курок.

Обрезиненная рукоятка, обеспечивающая комфортное удержание инструмента в ладони.

Отверстия в корпусе, предназначенные для отвода горячего воздуха.

Недостатки:

Большая масса, составляющая почти 2 килограмма.

Иногда переключатель скоростей срабатывает не с первого раза.

Рейтинг шуруповёртов Makita с крутящим моментом 30 Н-м

Приобретение устройств с минимальным крутящим моментом считается рациональным решением, потому как с ними вы будете в оптимальном темпе расходовать ресурс дрели. Конструкция подобных моделей предназначена для таких задач, как ремонт, монтаж и отделочные работы.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DDF485RF 18 50 21+1 38 / 13 Нет 1.7 14 206 Makita DDF453RFE 18 42 16+1 36 / 13 Нет 1.8 20 590

Makita DDF485RF

В полупрофессиональном сегменте Макита лучший шуруповерт, или уж точно один из лучших. Обладает компактными габаритами, благодаря чему им удобно работать на узких участках.





Преимущества:

Патрон практически полностью лишен биения, даже при установке тонких сверл.

Компактные габариты корпуса (особенно если учитывать, что это 18-Вольтовый инструмент).

Высокая универсальность, которая достигается 21 ступенью для переключения крутящего момента и 2 скоростями редуктора.

Бесщеточный электродвигатель, характерный долговечностью и устойчивостью к перегреву.

Недостатки:

Достаточно большой вес электрооборудования.

Неудобно переключаться между ступенями крутящего момента.

Крупные габариты аккумуляторного блока.

Makita DDF453RFE

Инструмент обладает высокими надежностью и удобством использования за счет особенностей конструкции. К таковым можно отнести резиновую накладку на рукоятке и большое количество отверстий для отвода жара.





Преимущества:

Шуруповёрт Makita оснащен быстрозажимным патроном, обеспечивающим удобную замену рабочей оснастки.

Лучший шуруповерт Makita 18 Вольт оснащен 16 ступенями крутящего момента, что позволяет использовать его с крепежом разной плотности.

Оборудование укомплектовано двумя сменными аккумуляторами и зарядным устройством, а также чемоданчиком для транспортировки.

Редуктор на металлических шестернях характерен высокой надежностью.

Недостатки:

Отсутствие встроенного фонарика.

Инструмент тяжелый по сравнению с аналогами.

Топ шуруповёртов Makita с крутящим моментом до 60 Н-м

Если вы используете электроинструмент не только как смену традиционной отвертки, возможностей базовых моделей окажется недостаточно. Следующие устройства зарекомендовали себя среди монтажников каркасных систем и прочих экспертов, выполняющих профессиональные работы. Благодаря данному рейтингу мы выясним, какой шуруповерт Makita лучше, а в качестве главного фильтра используем показатель крутящего момента: он не должен превышать 60 Ньютонов.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DF457DWE 18 42 16+1 36 / 13 Нет 1.7 12 138 Makita DF347DWLE 14.4 23 16+1 25 / 10 Нет 1.4 15 109

Makita DF457DWE

Открывает новый топ шуруповертов Макита устройство, оптимально подходящее для бытовых задач разной степени интенсивности. В инструменте есть все необходимое для комфортной работы: переключатель ступеней, двухскоростной редуктор, литий-ионные аккумуляторы.





Преимущества:

Переключатель функции реверса находится в удобной позиции.

Для работы с элементами крепежа разных габаритов можно использовать одну из 16 ступеней крутящего момента.

За счет быстрозажимного патрона рабочую оснастку можно сменить легко и без применения дополнительных аксессуаров.

Li-lon АКБ защищен от «эффекта памяти», так что его можно ставить на зарядку в любое время.

Недостатки:

В некоторых образцах патрон ненадежно удерживает рабочую оснастку.

Makita DF347DWLE

Полупрофессиональный электроинструмент оптимально подходит для длительных работ на протяжении полноценной рабочей смены за счет легкого и сбалансированного корпуса.





Преимущества:

Тормоз электродвигателя, обеспечивающий высокую точность при закручивании крепежа и минимизирующий вероятность повреждения материала.

Благодаря реверсу можно выкручивать саморезы и извлекать сверла.

Внутренние узлы электрооборудования защищены от попадания мелких пылевых частиц и капель влаги.

Сравнительно небольшой вес оборудования – всего 1.4 килограмма.

Недостатки:

В корпусе устройства не предусмотрена подсветка рабочей области.

Напряжения аккумулятора 14.4 недостаточно для выполнения высокоинтенсивных работ.

Выбираем шуруповёрт Makita с крутящим моментом свыше 61 Н-м

Продолжим сравнение шуруповертов Makita поиском различий между двумя, на первый взгляд, идентичными устройствами. Оба относятся к профессиональному классу, поэтому могут похвастаться высококачественной сборкой и эргономичностью корпуса. Представленные аппараты сэкономят время в строительстве и при выполнении большого объема задач.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DDF481RF 18 115 21+1 76 / 13 Нет 2.4 20 590 Makita DDF481RTE 18 115 21+1 76 / 13 Нет 2.6 41 469

Makita DDF481RF

Профессиональный электроинструмент предназначен для создания широких отверстий в древесине. Высокий показатель крутящего момента позволит устанавливать на данное устройство крупную оснастку.





Преимущества:

Поворотная дополнительная рукоятка, значительно облегчающая удержание инструмента при высоких нагрузках.

Выбирая, на какой шуруповерт Макита лучше обратить внимание ради простоты технического обслуживания, устойчивости к перегреву и высокой производительности, присмотритесь к этому прибору: он оснащен бесщеточным электрическим двигателем.

Металлическая скобка позволяет фиксировать электроинструмент на рабочем поясе, чтобы временно освободить руку.

Высокая мощность позволяет использовать устройство для решения самых сложных задач.

Наличие электронного тормоза движка.

Недостатки:

Цена электрооборудования.

Вес, превышающий 2 килограмма.

Makita DDF481RTE

Сильная сторона данного устройства – бесщеточный двигатель. За счет него шуруповерт выдержит самые суровые условия эксплуатации: строительные работы или производство.





Преимущества:

Самый мощный шуруповерт Makita обладает бесщеточным двигателем, который гарантирует устойчивость к перегреву и повышенную надежность.

Показатель крутящего момента, за счет которого инструменту нет равных в задачах, требующих высокой производительности.

Присутствует индикация заряда, благодаря которой пользователь сможет отслеживать, как скоро аккумуляторный блок потребует замены.

Есть светодиодный фонарик, автоматически активирующийся в процессе сверления и закручивания. Этот элемент облегчает работу в темноте.

Недостатки:

Дополнительная рукоятка держится на корпусе электроинструмента ненадежно.

Устройство тяжелое.

Лучшая дрель-шуруповерт Makita

Наш обзор не смог обойтись без совета, какой шуруповерт Makita лучше купить для дома. Два недорогих, но в то же время хороших образца выделяются сочетанием функциональности и легкого использования.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DF333DWYE 30 12 30 20+1 21 / 10 Нет 1.1 9 223 Makita DF347DWE 14.4 23 16+1 25 / 10 Нет 1.4 10 357

Makita DF333DWYE 30

Образец станет удачным приобретением вне зависимости от того, ищете вы бытовое или полупрофессиональное решение. Устройством комфортно работать на возвышенностях за счет малого веса и металлической скобы.





Преимущества:

Инструмент отличается малым весом, за счет которого его удобно удерживать длительное время без перерывов.

20 ступеней крутящего момента позволят настроить интенсивность закручивания элементов крепежа.

Рукоять имеет эргономичную форму и оснащена резиновой накладкой, мешающей инструменту выскользнуть из рук.

Экономичный расход емкости аккумулятора: одного заряда хватает на 5 часов работы.

Недостатки:

Неудобное расположение светодиодной подсветки.

Makita DF347DWE

На инструмент стоит обратить внимание, если вы регулярно осуществляете монтажные работы или собираете мебель. Прибор достаточно легкий и компактный, за счет чего станет надежным помощником в задачах, не требующих высокого крутящего момента.





Преимущества:

Достаточно малый вес оборудования.

Компактные габариты корпуса электроинструмента.

Литий-ионный аккумулятор, рассчитанный на большое число циклов перезарядки.

Несмотря на наличие вентиляционных отверстий в корпусе, двигатель защищен от попадания частиц пыли.

Прибор укомплектован эргономичным кейсом для хранения и переноски. Чемоданчик надежный, выполнен из прочного пластика.

Недостатки:

Отсутствие подсветки области сверления.

Лучший ударный шуруповерт Makita

Компания Makita производит не только безударные виды шуруповертов. Специально для пользователей, работающих с твердыми поверхностями и плотными элементами крепежа, мы подготовили рейтинг шуруповертов с ударным механизмом Makita. Устройства характерны хорошим крутящим моментом и беспроводным питанием.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DHP458RFE 18 91 21+2 76 / 13 Есть 2.3 31 678 Makita DTD152Z 18 165 1 Не для сверления Есть 1.3 7 950

Makita DHP458RFE

Электроинструмент профессионального класса ориентирован на задачи, требующие высокой производительности. Указывают на это высокий показатель крутящего момента и режим сверления с ударом.





Преимущества:

Ударная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita оснащена металлической скобой, за которую инструмент удобно цеплять на рабочем поясе.

Отвечая на вопрос, какой шуруповерт производства компании Makita выбрать для создания широких отверстий в древесине, мы может смело порекомендовать данную модель. Диаметр сверления дерева превышает 7 сантиметров.

Устройство комплектуется ограничителем глубины сверления, позволяющим с высокой точностью регулировать размер отверстия.

Недостатки:

Инструмент функционирует за счет щеточного двигателя. Установка бесщеточного аналога могла бы повысить производительность.

Прибор тяжелый. Использовать его на весу длительное время крайне некомфортно.

Makita DTD152Z

Данное устройство – это самый мощный шуруповерт Макита, который вы сможете найти для закручивания и отвинчивания элементов крепежа. Прибор обладает шестигранным патроном, что способствует быстрой смене бит.





Преимущества:

Малые габариты и вес электроинструмента: выкручивать шурупы можно в узких труднодоступных местах.

Есть фонарик, позволяющий эффективно работать в слабоосвещенных условиях.

Тангенциальный ударный механизм, за счет которого возможно раскручивание даже прикипевших крепежных элементов.

Недостатки:

Электроприбор поставляется без аккумуляторного блока и зарядного устройства. Данные аксессуары придется приобретать отдельно.

Если вы ищете, какой шуруповерт Макита выбрать для сверления отверстий, данный образец вам не подойдет: он предназначен исключительно для работы с крепежом.

Какой шуруповерт Makita выбрать для профессиональной работы

Изучив отзывы пользователей электроприборов, мы поняли, что дрели-шуруповерты Makita распространены в профессиональной сфере: на производстве, в монтажных и строительных работах. Стоимость лучших инструментов компенсируется такими факторами, как производительность и надежность.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DF457DWEX8 18 42 16+1 36 / 13 Нет 1.7 13 510 Makita DDF484RAE 18 54 21+1 38 / 13 Нет 1.8 27 315

Makita DF457DWEX8

Если вы монтажник или электрик, надежность инструмента крайне важна: он должен долгое время держать заряд и не перегреваться при затяжных работах. Представленное устройство характерно всеми этими качествами.





Преимущества:

Большое количество отверстий, предназначенных для отведения горячего воздуха от внутренних узлов шуруповерта.

Прорезиненные вставки не только на рукоятке, но и на самом корпусе: они способны амортизировать удар при падении электроинструмента.

Двухскоростной редуктор, благодаря которому гарантируется широкая сфера эксплуатации прибора.

Электроприбор поставляется с пластиковым чемоданчиком для комфортной транспортировки.

Недостатки:

Вес может показаться непривычно большим.

Makita DDF484RAE

Если сравнить шуруповерт Makita с большинством аналогов, представленных в рейтинге, первое, чем он выделится – это компактные габариты. Несмотря на узкий корпус, перед нами крайне производительный прибор профессионального класса: об этом свидетельствует и бесщеточный двигатель.





Преимущества:

Компактные габариты электроинструмента.

Надежная металлическая клипса для фиксации прибора на рабочем поясе.

Большое количество ступеней, позволяющих настраивать силу крутящего момента.

Электронный тормоз движка, который обеспечивает высокую точность сверления и закручивания саморезов.

Недостатки:

Высокая стоимость электроинструмента.

При эксплуатации с тонкими сверлами присутствует биение патрона.

Какой бесщеточный шуруповерт Makita лучше

Одной из отличительных черт лучших электроинструментов принято считать наличие бесщеточного двигателя. Действительно, устройства с ним характерны сниженным перегревом и более экономичным расходом заряда. Угольные щетки менять не нужно: электродвигатель функционирует без них. Если эти достоинства являются для вас приоритетными, мы подскажем, какой шуруповерт Макита лучше купить.

Модель Напряжение аккумулятора (В) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Наличие удара Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita DDF083RFE 18 40 20+1 36 / 13 Нет 1.4 26 229 Makita DDF485RFE 18 50 21+1 38 / 13 Нет 1.7 26 061

Makita DDF083RFE

Если вам требуется профессиональный электроинструмент, обладающий компактными размерами и возможностью быстро заменять рабочую оснастку, выбор шуруповерта Makita можно останавливать на этом образце.





Преимущества:

Шестигранный патрон, благодаря которому смена рабочей оснастки осуществляется одним движением.

Повышенную устойчивость к перегреву, производительность и простоту технического обслуживания гарантирует бесщеточный электродвигатель.

Несмотря на высокую мощность, инструмент выгодно отличается малым весом.

Рукоятка полностью обрезиненная, что гарантирует надежность удержания и защиту от вибрации.

Недостатки:

Комплектные аккумуляторные блоки быстро разряжаются.

Makita DDF485RFE

Приобретение данного устройства станет достойным решением, если вы на регулярной основе трудитесь на производстве или занимаетесь ремонтно-отделочными работами.





Преимущества:

Как и многие другие лучшие шуруповерты Макита, данный электроприбор оснащен бесщеточным электродвигателем. Именно он повышает надежность в суровых промышленных условиях.

Присутствует светодиодный фонарик, делающий проще сверление в темных участках.

21 ступень регулировки крутящего момента. За счет такой большой вариативности удастся подобрать режим практически под любой крепеж.

Повышенная долговечность гарантируется тем, что редуктор полностью выполнен из металла.

Электродвигатель надежно защищен от попадания жидкости и пыли благодаря запатентованной технологии XPT.

Недостатки:

Комплектный кейс слишком крупный для данного образца.

Лучший сетевой шуруповерт Makita

В предыдущих категориях мы уделили достаточно внимания лучшим беспроводным устройствам, но какой шуруповерт фирмы Makita выбрать, если вам требуется продолжительная непрерывная работа? Предложим два хороших устройства, ориентированных на эксплуатацию в режимах сверления и закручивания крепежа со шлицем. Приборы станут лучшим решением для домашней мастерской, гаража или дачи.

Модель Мощность (Вт) Max крутящий момент (Н*м) Число ступеней крутящего момента Max диаметр сверления, дерево / металл (мм) Удар Длина шнура (м) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita HP0300 320 56 1 500 28 / 10 Есть 2.5 1.3 6 345 Makita DF0300 320 56 1 500 28 / 10 Нет 2.5 1.2 5 842

Makita HP0300

Проводная дрель выгодно отличается ударным механизмом. Он будет полезен, если требуется «подменить» перфоратор для создания узкого отверстия в бетонной или кирпичной стене.





Преимущества:

Лучший шуруповерт Макита сетевого типа оснащен режимом сверления с ударом. Максимальная частота возвратно-поступательных движений достигает 22 500 в минуту.

Скоростью вращения можно управлять за счет силы нажатия на кнопку пуска.

Сетевой шуруповерт Makita обладает функцией реверса. Она позволит быстро и безопасно вывести сверло из бетонной стены.

Устройство обладает достаточно длинным 2.5-метровым электрокабелем, которого будет достаточно для большинства задач.

Недостатки:

Отсутствие подсветки.

Нет блокировки шпинделя.

Makita DF0300

Закрывает рейтинг шуруповертов Makita достойный электроинструмент, который станет хорошим помощником в домашних работах по ремонту и сборке мебели.





Преимущества:

Если вы решаете, какой выбрать шуруповерт Макита сетевой и одинаково хороший в заворачивании крепежа и сверлении, присмотритесь к данному устройству: оно оснащено двухскоростным редуктором.

Электронная регулировка числа оборотов.

Быстрозажимной патрон, совместимый с большим количеством рабочей оснастки: бит и сверл.

Малый вес корпуса: прибором удобно долгое время сверлить и закручивать шурупы.

Недостатки: