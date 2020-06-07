Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE
Арт. X1048041302418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Шуруповерт аккумуляторный Makita DDF453SYE имеет регуляцию редуктора по двум скоростям и целых шестнадцать положений цилиндра, превращающие этот скромный инструмент в настоящий мультитул. Каждая из позиций крутящего момента позволяет произвести работу с конкретным изделием, а подбирая необходимую интенсивность совершить установку крепежа быстро, точно и бережно. Патрон Makita DDF453SYE с быстрым зажимом удобен своей возможностью легкой смены насадок, а тормозной механизм двигателя делает работу с шуруповертом безопаснее. Несмотря на то, что инструмент Макита обладает двумя аккумуляторами, его зарядка не занимает больше получаса.
Преимущества аккумуляторной дрели-шуруповерта Makita DDF453SYE
- Автоматическая регуляция числа оборотов
- Тормоз двигателя
- Недолго заряжать
- 2 аккумулятора - высокая производительность
- Две скорости редуктора
- 16 положений крутящего момента
- Функция реверса
- Скорость работы
Комплектация:
- Шуруповерт
- Аккумуляторы 1.5 А/ч (2 шт.)
- Устройство для зарядки
- Бита двусторонняя
- Инструкция
- Кейс