Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)

Шуруповерт аккумуляторный Makita DDF453SYE имеет регуляцию редуктора по двум скоростям и целых шестнадцать положений цилиндра, превращающие этот скромный инструмент в настоящий мультитул. Каждая из позиций крутящего момента позволяет произвести работу с конкретным изделием, а подбирая необходимую интенсивность совершить установку крепежа быстро, точно и бережно. Патрон Makita DDF453SYE с быстрым зажимом удобен своей возможностью легкой смены насадок, а тормозной механизм двигателя делает работу с шуруповертом безопаснее. Несмотря на то, что инструмент Макита обладает двумя аккумуляторами, его зарядка не занимает больше получаса.

Преимущества аккумуляторной дрели-шуруповерта Makita DDF453SYE

Автоматическая регуляция числа оборотов

Тормоз двигателя

Недолго заряжать

2 аккумулятора - высокая производительность

Две скорости редуктора

16 положений крутящего момента

Функция реверса

Скорость работы

Комплектация: