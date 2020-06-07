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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
3.9
9
17 800 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE
    Арт. X1048041302418
    3.9
    9
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE (бытовая, 2 аккумулятора и зарядное устройство)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYE

      17 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302418
      3.9
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      17 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Шуруповерт аккумуляторный Makita DDF453SYE имеет регуляцию редуктора по двум скоростям и целых шестнадцать положений цилиндра, превращающие этот скромный инструмент в настоящий мультитул. Каждая из позиций крутящего момента позволяет произвести работу с конкретным изделием, а подбирая необходимую интенсивность совершить установку крепежа быстро, точно и бережно. Патрон Makita DDF453SYE с быстрым зажимом удобен своей возможностью легкой смены насадок, а тормозной механизм двигателя делает работу с шуруповертом безопаснее. Несмотря на то, что инструмент Макита обладает двумя аккумуляторами, его зарядка не занимает больше получаса.

        Преимущества аккумуляторной дрели-шуруповерта Makita DDF453SYE

        • Автоматическая регуляция числа оборотов
        • Тормоз двигателя
        • Недолго заряжать
        • 2 аккумулятора - высокая производительность
        • Две скорости редуктора
        • 16 положений крутящего момента
        • Функция реверса
        • Скорость работы

        Комплектация:

        • Шуруповерт
        • Аккумуляторы 1.5 А/ч (2 шт.)
        • Устройство для зарядки
        • Бита двусторонняя
        • Инструкция
        • Кейс