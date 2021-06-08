Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE
Арт. О00000001130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Предусмотрена встроенная подсветка, которая обеспечивает качественную и безопасную работу в местах с недостаточным общим освещением. Она гаснет примерно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- Металлическая скоба - для ношения Makita DF333DWYE на ремне