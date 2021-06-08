Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Предусмотрена встроенная подсветка, которая обеспечивает качественную и безопасную работу в местах с недостаточным общим освещением. Она гаснет примерно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

Преимущества