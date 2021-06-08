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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
4.0
1
8 280 ₽
9 590 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE
    Арт. О00000001130
    4.0
    1
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE (бытовая, вес 1,1 кг, безударная)

      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE

      • -1 310 ₽
      8 280 ₽
      9 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001130
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -1 310 ₽
      8 280 ₽
      9 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF333DWYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Предусмотрена встроенная подсветка, которая обеспечивает качественную и безопасную работу в местах с недостаточным общим освещением. Она гаснет примерно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Удобная обрезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
        • Металлическая скоба - для ношения Makita DF333DWYE на ремне