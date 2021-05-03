Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)

Преимущества

Высокая мощность и производительность

Усиленная защита от проникновения пыли и влаги - для долгого срока службы инструмента

Наличие реверса

Двухскоростной редуктор, 16 ступеней крутящего момента, электронная регулировка оборотов - для различного рода задач

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF347DWE и принадлежностей

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице.Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G.