Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE
Арт. X1048041302570
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице.
Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G.
Преимущества
- Высокая мощность и производительность
- Усиленная защита от проникновения пыли и влаги - для долгого срока службы инструмента
- Наличие реверса
- Двухскоростной редуктор, 16 ступеней крутящего момента, электронная регулировка оборотов - для различного рода задач
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF347DWE и принадлежностей