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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
5.0
1
10 999 ₽
11 790 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE
    Арт. X1048041302570
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE (2 батареи, max диаметр сверления дерева 25 мм)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE

      • -791 ₽
      10 999 ₽
      11 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302570
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -791 ₽
      10 999 ₽
      11 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF347DWE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице.
        Двухскоростной редуктор упрощает ведение различных работ: первая скорость предназначена для заворачивания шурупов, вторая - для сверления. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G. 

        Преимущества

        • Высокая мощность и производительность
        • Усиленная защита от проникновения пыли и влаги - для долгого срока службы инструмента
        • Наличие реверса
        • Двухскоростной редуктор, 16 ступеней крутящего момента, электронная регулировка оборотов - для различного рода задач
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF347DWE и принадлежностей