Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE
Арт. Х12713296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Ударный механизм - для работы с прочными материалами. Шестнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.
Преимущества
- Ударный режим
- Количество оборотов регулируется электроникой
- Гибкая настройка крутящего момента
- Реверс
- Тормоз двигателя