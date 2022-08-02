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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE
    Арт. Х12713296
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713296
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Ударный механизм - для работы с прочными материалами. Шестнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.

        Преимущества

        • Ударный режим
        • Количество оборотов регулируется электроникой
        • Гибкая настройка крутящего момента
        • Реверс
        • Тормоз двигателя