Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8281DWPE

Преимущества

Ударный режим

Количество оборотов регулируется электроникой

Гибкая настройка крутящего момента

Реверс

Тормоз двигателя





Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 8281 DWPE предназначена для сверления отверстий и для закручивания крепежных элементов. Ударный механизм - для работы с прочными материалами. Шестнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.