Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
    Арт. Х12713237
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713237
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		70
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339 DWDE - инструмент, оснащенный дополнительной рукояткой - для выполнения более сложных работ. Основная рукоятка с резиновыми накладками - для комфортной непрерывной работы. Стабилизация числа оборотов поддерживает их под нагрузкой. Инструмент имеет механическую трехступенчатую передачу скоростей.

        Преимущества

        • Тормоз двигателя для серийного заворачивания
        • Блокировка шпинделя
        • Металлический корпус редуктора
        • Быстрозажимный патрон
        • Выбор режима работы отдельным переключателем
        • Быстрая замена щеток