Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE
Арт. Х12713237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|70
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339 DWDE - инструмент, оснащенный дополнительной рукояткой - для выполнения более сложных работ. Основная рукоятка с резиновыми накладками - для комфортной непрерывной работы. Стабилизация числа оборотов поддерживает их под нагрузкой. Инструмент имеет механическую трехступенчатую передачу скоростей.
Преимущества
- Тормоз двигателя для серийного заворачивания
- Блокировка шпинделя
- Металлический корпус редуктора
- Быстрозажимный патрон
- Выбор режима работы отдельным переключателем
- Быстрая замена щеток