Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339DWDE

Преимущества

Тормоз двигателя для серийного заворачивания

Блокировка шпинделя

Металлический корпус редуктора

Быстрозажимный патрон

Выбор режима работы отдельным переключателем

Быстрая замена щеток

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6339 DWDE - инструмент, оснащенный дополнительной рукояткой - для выполнения более сложных работ. Основная рукоятка с резиновыми накладками - для комфортной непрерывной работы. Стабилизация числа оборотов поддерживает их под нагрузкой. Инструмент имеет механическую трехступенчатую передачу скоростей.