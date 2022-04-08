Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Арт. X1048041302464
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302464
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		115
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дрель Makita DDF481RTE – профессиональный инструмент для работы с древесиной и металлом. Сверлит отверстия диаметром до 7,6 см в деревянной, и до 1,3 см в металлической поверхности. Может устанавливать метизы: саморезы, винты и шурупы. Дрель обладает двумя скоростями вращения шпинделя: 550 или 2100 оборотов в минуту. Оснащенная функцией реверса, она способна также демонтировать ранее установленные крепежи. Для простой смены оснастки предусмотрен быстрозажимной патрон, для безопасной работы – блокировка шпинделя. Комфорт при использовании инструмента обеспечивается дополнительной рукояткой, которая позволяет снизить вибрацию, исходящую от шуруповерта на большой скорости оборотов. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить шуруповерт аккумуляторный Makita DDF481RTE по выгодному предложению.

        Преимущества шуруповерта Makita DDF481RTE

        • Мощный двигатель
        • Быстрозажимной патрон
        • Двухскоростной редуктор
        • Реверс
        • Дополнительная рукоятка
        • 2 аккумулятора в комплекте
        • Фиксация шпинделя
        • Подсветка рабочей зоны
        • Блокировка кнопки пуска