Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE

Дрель Makita DDF481RTE – профессиональный инструмент для работы с древесиной и металлом. Сверлит отверстия диаметром до 7,6 см в деревянной, и до 1,3 см в металлической поверхности. Может устанавливать метизы: саморезы, винты и шурупы. Дрель обладает двумя скоростями вращения шпинделя: 550 или 2100 оборотов в минуту. Оснащенная функцией реверса, она способна также демонтировать ранее установленные крепежи. Для простой смены оснастки предусмотрен быстрозажимной патрон, для безопасной работы – блокировка шпинделя. Комфорт при использовании инструмента обеспечивается дополнительной рукояткой, которая позволяет снизить вибрацию, исходящую от шуруповерта на большой скорости оборотов. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить шуруповерт аккумуляторный Makita DDF481RTE по выгодному предложению.

Преимущества шуруповерта Makita DDF481RTE