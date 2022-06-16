Преимущества

Бесщеточный мотор с внушительным рабочим ресурсом

Надежная пыле- и влагозащита

Двухскоростной планарный редуктор с металлическими шестернями

Функция блокировки шпинделя

Функция реверса

Металлическая скоба для крепления инструмента на ремне

Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE оснащена пыле- и влагозащищенным бесщеточным мотором с отличным рабочим ресурсом. Для удобства пользователя предусмотрен электронный регулятор числа оборотов. Функия реверса помогает менять направления вращения сверла. Данная дрель работает от Li-ion аккумулятора, плюс которого в отсутствии эффекта памяти: его можно заряжать, не дожидаясь полной выработки заряда.