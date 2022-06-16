Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
Арт. О00000008101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE оснащена пыле- и влагозащищенным бесщеточным мотором с отличным рабочим ресурсом. Для удобства пользователя предусмотрен электронный регулятор числа оборотов. Функия реверса помогает менять направления вращения сверла. Данная дрель работает от Li-ion аккумулятора, плюс которого в отсутствии эффекта памяти: его можно заряжать, не дожидаясь полной выработки заряда.
Преимущества
- Бесщеточный мотор с внушительным рабочим ресурсом
- Надежная пыле- и влагозащита
- Двухскоростной планарный редуктор с металлическими шестернями
- Функция блокировки шпинделя
- Функция реверса
- Металлическая скоба для крепления инструмента на ремне
- Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя