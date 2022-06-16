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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
    Арт. О00000008101
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE оснащена пыле- и влагозащищенным бесщеточным мотором с отличным рабочим ресурсом. Для удобства пользователя предусмотрен электронный регулятор числа оборотов. Функия реверса помогает менять направления вращения сверла. Данная дрель работает от Li-ion аккумулятора, плюс которого в отсутствии эффекта памяти: его можно заряжать, не дожидаясь полной выработки заряда.

        Преимущества

        • Бесщеточный мотор с внушительным рабочим ресурсом
        • Надежная пыле- и влагозащита
        • Двухскоростной планарный редуктор с металлическими шестернями
        • Функция блокировки шпинделя
        • Функция реверса
        • Металлическая скоба для крепления инструмента на ремне
        • Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя