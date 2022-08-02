Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE

Преимущества

Тормоз моментально останавливает двигатель при отключении

Полостью металлический редуктор для большей надежности на протяжении всего срока службы

Трехскоростной редуктор для удобной работы с различными материалами

16 позиций регулировки момента затяжки

Отдельный переключатель режима работы на корпусе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349 DWFE - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью и наличием трехскоростного редуктора, что обеспечивает комфортную работу с материалами различной твердости. Корпус редуктора - цельнометаллический, характеризуется повышенной износостойкостью. Дополнительная прорезиненная рукоять не скользит в руке.