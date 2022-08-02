Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE
Арт. 77777Х106152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349 DWFE - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью и наличием трехскоростного редуктора, что обеспечивает комфортную работу с материалами различной твердости. Корпус редуктора - цельнометаллический, характеризуется повышенной износостойкостью. Дополнительная прорезиненная рукоять не скользит в руке.
Преимущества
- Тормоз моментально останавливает двигатель при отключении
- Полостью металлический редуктор для большей надежности на протяжении всего срока службы
- Трехскоростной редуктор для удобной работы с различными материалами
- 16 позиций регулировки момента затяжки
- Отдельный переключатель режима работы на корпусе