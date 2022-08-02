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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE
    Арт. 77777Х106152
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349DWFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita 6349 DWFE - профессиональный инструмент, отличающийся высокой мощностью и наличием трехскоростного редуктора, что обеспечивает комфортную работу с материалами различной твердости. Корпус редуктора - цельнометаллический, характеризуется повышенной износостойкостью. Дополнительная прорезиненная рукоять не скользит в руке.

        Преимущества

        • Тормоз моментально останавливает двигатель при отключении
        • Полостью металлический редуктор для большей надежности на протяжении всего срока службы
        • Трехскоростной редуктор для удобной работы с различными материалами
        • 16 позиций регулировки момента затяжки
        • Отдельный переключатель режима работы на корпусе