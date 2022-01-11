Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
Арт. О00000030584
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ подходит для сверления отверстий и заворачивания резьбовых соединений на стройплощадке или дома. Отличается небольшими размерами, что упрощает работу в стесненных условиях. Предусмотрено 21 положение установки крутящего момента. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря электронной регулировке скорости можно подобрать оптимальный режим - в зависимости от задачи.
Преимущества
- Электрический тормоз
- Двухскоростной редуктор
- Технология XPT защиты от пыли и влаги
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Бесщёточный BL двигатель высокой мощности
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Скоба для крепления инструмента на ремень
- Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
- Подсветка рабочей зоны для эксплуатации в плохоосвещенных местах
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс для удобства хранения и транспортировки