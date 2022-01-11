Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
5.0
1
21 890 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
    Арт. О00000030584
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ

      21 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030584
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      21 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ подходит для сверления отверстий и заворачивания резьбовых соединений на стройплощадке или дома. Отличается небольшими размерами, что упрощает работу в стесненных условиях. Предусмотрено 21 положение установки крутящего момента. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря электронной регулировке скорости можно подобрать оптимальный режим - в зависимости от задачи.

        Преимущества

        • Электрический тормоз
        • Двухскоростной редуктор
        • Технология XPT защиты от пыли и влаги
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Бесщёточный BL двигатель высокой мощности
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Скоба для крепления инструмента на ремень
        • Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло
        • Подсветка рабочей зоны для эксплуатации в плохоосвещенных местах
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки