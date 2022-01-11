Преимущества

Электрический тормоз

Двухскоростной редуктор

Технология XPT защиты от пыли и влаги

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Бесщёточный BL двигатель высокой мощности

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Скоба для крепления инструмента на ремень

Реверс помогает безопасно извлечь заклинившее сверло

Подсветка рабочей зоны для эксплуатации в плохоосвещенных местах

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Кейс для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485RFJ подходит для сверления отверстий и заворачивания резьбовых соединений на стройплощадке или дома. Отличается небольшими размерами, что упрощает работу в стесненных условиях. Предусмотрено 21 положение установки крутящего момента. Быстрозажимной патрон сокращает время на замену оснастки. Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Благодаря электронной регулировке скорости можно подобрать оптимальный режим - в зависимости от задачи.