Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
Арт. Х106773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE предназначена для сверления отверстий и закручивания различных крепежных элементов. Наличие быстрозажимного патрона делает замену насадок быстрой и удобной. Дополнительный аккумулятор в комплекте делает работу непрерывной. Ударопрочный корпус защищает двигатель и редуктор от механических повреждений.
Преимущества
- Два скоростных режима
- 16 установок крутящего момента
- режим дрели
- эргономичный дизайн для комфортной работы
- быстрозажимной патрон обеспечивает легкую смену бит
- металлические шестерни редуктора для длительного срока службы
- литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти
- аккумуляторная батарея емкостью 3Ач