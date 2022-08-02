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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
    Арт. Х106773
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106773
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF453RFE предназначена для сверления отверстий и закручивания различных крепежных элементов. Наличие быстрозажимного патрона делает замену насадок быстрой и удобной. Дополнительный аккумулятор в комплекте делает работу непрерывной. Ударопрочный корпус защищает двигатель и редуктор от механических повреждений.

        Преимущества

        • Два скоростных режима
        • 16 установок крутящего момента
        • режим дрели
        • эргономичный дизайн для комфортной работы
        • быстрозажимной патрон обеспечивает легкую смену бит
        • металлические шестерни редуктора для длительного срока службы
        • литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти
        • аккумуляторная батарея емкостью 3Ач