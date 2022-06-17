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Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
    Арт. О00000013707
    5.0
    2
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
    Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2

      Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013707
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2  используется для закручивания и откручивания шурупов, а так же для сверления отверстий. Предусмотрена подсветка, которая обеспечивает работу в темное время суток. Реверс служит для изменения направления вращения шпинделя. Предусмотрено 19 позиций крутящего момента и режим сверления, что расширяет сферу применения инструмента. В подарок - Плоскогубцы Вихрь 180мм никелированные, двухкомпонентные рукоятки.  

        Преимущества

        • Реверс позволяет изменять направление вращения
        • Регулировка частоты вращения для работы с различным крепежом
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Независимость от заряда батареи
        • 19 позиций крутящего момента - для работы с материалами разной твердости
        • Легко включается нажатием на кнопку переключателя
        • Оснащен подсветкой для работы в темноте