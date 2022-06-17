Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2
Арт. О00000013707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2 используется для закручивания и откручивания шурупов, а так же для сверления отверстий. Предусмотрена подсветка, которая обеспечивает работу в темное время суток. Реверс служит для изменения направления вращения шпинделя. Предусмотрено 19 позиций крутящего момента и режим сверления, что расширяет сферу применения инструмента. В подарок - Плоскогубцы Вихрь 180мм никелированные, двухкомпонентные рукоятки.
Преимущества
- Реверс позволяет изменять направление вращения
- Регулировка частоты вращения для работы с различным крепежом
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Независимость от заряда батареи
- 19 позиций крутящего момента - для работы с материалами разной твердости
- Легко включается нажатием на кнопку переключателя
- Оснащен подсветкой для работы в темноте