Преимущества

Реверс позволяет изменять направление вращения

Регулировка частоты вращения для работы с различным крепежом

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Независимость от заряда батареи

19 позиций крутящего момента - для работы с материалами разной твердости

Легко включается нажатием на кнопку переключателя

Оснащен подсветкой для работы в темноте

Сетевая дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-2 используется для закручивания и откручивания шурупов, а так же для сверления отверстий. Предусмотрена подсветка, которая обеспечивает работу в темное время суток. Реверс служит для изменения направления вращения шпинделя. Предусмотрено 19 позиций крутящего момента и режим сверления, что расширяет сферу применения инструмента. В подарок - Плоскогубцы Вихрь 180мм никелированные, двухкомпонентные рукоятки.