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Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
    Арт. Ю00000022402
    5.0
    2
    Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
    Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
    Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
    Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
    Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
      Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
      Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
      Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
      Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
      Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ

      Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000022402
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		100
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Винтоверт Elitech ВУ 250РЭ работает с винтами М6-М12. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря тангенциальному удару, можно работать с высоконагруженными соединениями. Обладает множеством существенных преимуществ, которые, так или иначе, улучшают его работу. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря тангенциальному удару, можно работать с высокнагруженными соединениями.

        Преимущества

        • Тангенциальный удар - для высокого крутящего момента
        • Наличие реверса
        • Удобная рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы винтоверта Elitech ВУ 250РЭ