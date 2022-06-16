Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ
Арт. Ю00000022402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|100
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Винтоверт Elitech ВУ 250РЭ работает с винтами М6-М12. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря тангенциальному удару, можно работать с высоконагруженными соединениями. Обладает множеством существенных преимуществ, которые, так или иначе, улучшают его работу. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря тангенциальному удару, можно работать с высокнагруженными соединениями.
Преимущества
- Тангенциальный удар - для высокого крутящего момента
- Наличие реверса
- Удобная рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы винтоверта Elitech ВУ 250РЭ