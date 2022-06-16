Сетевой ударный шуруповерт Elitech ВУ 250РЭ

Преимущества

Тангенциальный удар - для высокого крутящего момента

Наличие реверса

Удобная рукоятка - для надежного удержания инструмента

Вентиляционные отверстия - для долгого срока службы винтоверта Elitech ВУ 250РЭ





Винтоверт Elitech ВУ 250РЭ работает с винтами М6-М12. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря тангенциальному удару, можно работать с высоконагруженными соединениями. Обладает множеством существенных преимуществ, которые, так или иначе, улучшают его работу. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Благодаря тангенциальному удару, можно работать с высокнагруженными соединениями.