Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
Арт. О00000027675
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|14
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон: смена бит и сверл производится за считанные секунды
- Реверс: служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
- Регулятор крутящего момента: режим сверления и 20 ступеней регулировки крутящего момента для работы с различными по твердости материалами гарантируют широкое применение инструмента
- Фиксатор выключателя: значительно уменьшает утомляемость пользователя при продолжительной работе