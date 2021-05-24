Преимущества

Быстрозажимной патрон: смена бит и сверл производится за считанные секунды

Реверс: служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа



Регулятор крутящего момента: режим сверления и 20 ступеней регулировки крутящего момента для работы с различными по твердости материалами гарантируют широкое применение инструмента

Фиксатор выключателя: значительно уменьшает утомляемость пользователя при продолжительной работе

Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт.