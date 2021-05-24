Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
5.0
4
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
    Арт. О00000027675
    5.0
    4
    Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
    Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
    Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
    Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
    Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
      Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
      Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
      Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
      Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V
      Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V

      Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027675
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		14
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Набор бит Metabo 626703000, 15 штук
      1 309 ₽
      1 499 ₽
      4.5
      Набор бит Metabo 626703000, 15 штук
      • -190 ₽
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      90 ₽
      5.0
      Бита PH Whirlpower 962-21-0502TH, 2x50 мм
      Универсальная резиновая опора для подкатного домкрата Matrix 50901
      380 ₽
      5.0
      Универсальная резиновая опора для подкатного домкрата Matrix 50901
      Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602010
      3 499 ₽
      4.0
      Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602010
      Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
      379 ₽
      5.0
      Биты Metabo Classic 631532000 (PZ 2, длина 50 мм, 2 штуки)
      Набор бит Практика Профи 035-615, PZ2х25 мм, 2 шт.
      75 ₽
      Набор бит Практика Профи 035-615, PZ2х25 мм, 2 шт.
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сетевая дрель-шуруповерт Kolner KED 300V применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон: смена бит и сверл производится за считанные секунды
        • Реверс: служит для легкого выкручивания сверла из материала и выворачивания крепежа
        • Регулятор крутящего момента: режим сверления и 20 ступеней регулировки крутящего момента для работы с различными по твердости материалами гарантируют широкое применение инструмента
        • Фиксатор выключателя: значительно уменьшает утомляемость пользователя при продолжительной работе