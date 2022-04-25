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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
    Арт. X1048041302368
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302368
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель шуруповерт Makita BDF 454 RFE предназначена для выполнения сложных работ по закручивания крепежных элементов и сверлению отверстий. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую замену принадлежностей одной рукой. Функция реверса позволяет легко выкручивать крепежи. На корпусе есть много резиновых вставок, которые снижают уровень вибрации и увеличивают прочность инструмента.

        Преимущества

        • Мощная аккумуляторная дрель шуруповерт, для выполнения сложных работ
        • Быстрозажимной патрон для быстрой смены режущего инструмента
        • Реверс обеспечивает удобство при выполнии работы при выкручивании
        • Небольшой вес обеспечивает удобство при работе
        • 2-х скоростной редуктор на металлических шестернях
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой