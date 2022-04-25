Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF454RFE
Арт. X1048041302368
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|80
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель шуруповерт Makita BDF 454 RFE предназначена для выполнения сложных работ по закручивания крепежных элементов и сверлению отверстий. Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую замену принадлежностей одной рукой. Функция реверса позволяет легко выкручивать крепежи. На корпусе есть много резиновых вставок, которые снижают уровень вибрации и увеличивают прочность инструмента.
Преимущества
- Мощная аккумуляторная дрель шуруповерт, для выполнения сложных работ
- Быстрозажимной патрон для быстрой смены режущего инструмента
- Реверс обеспечивает удобство при выполнии работы при выкручивании
- Небольшой вес обеспечивает удобство при работе
- 2-х скоростной редуктор на металлических шестернях
- Электронная регулировка числа оборотов
- Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой