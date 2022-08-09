Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)

Ударный электрогайковерт Crown CT12018 - превосходный вариант для применения в быту и для выполнения профессиональных задач. Этот инструмент выделяется своей компактной конструкцией, надежным исполнением и высоким крутящим моментом. Благодаря мощному двигателю, гайковерт Crown CT12018 900 вт обладает возможностью работы в ударном режиме, а функция реверса исключает застревание оснастки и метизов в материале. Длинный шнур питания инструмента позволяет работать вдали от розетки, а металлический кожух защищает редуктор при падении гайковерта. Патрон обладает стандартным размером, поэтому использовать гайковерт можно для самой тяжелой работы.

Преимущества гайковерта сетевого Crown CT12018:

Надежность;

Исполнительность;

Ударный режим;

Реверс;

Длинный сетевой кабель;

Универсальный патрон;

Ударопрочный корпус.

Комплектация: