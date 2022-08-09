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Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
5.0
1
7 290 ₽
Сетевые гайковерты
  • Персональная скидка
Электрический ударный гайковерт Crown CT12018
Арт. О00000003954
5.0
1
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
  • Персональная скидка
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)
Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)

Электрический ударный гайковерт Crown CT12018

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7 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000003954
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Мощность, Вт
900
Наличие реверса
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Ударный электрогайковерт Crown CT12018 - превосходный вариант для применения в быту и для выполнения профессиональных задач. Этот инструмент выделяется своей компактной конструкцией, надежным исполнением и высоким крутящим моментом. Благодаря мощному двигателю, гайковерт Crown CT12018 900 вт обладает возможностью работы в ударном режиме, а функция реверса исключает застревание оснастки и метизов в материале. Длинный шнур питания инструмента позволяет работать вдали от розетки, а металлический кожух защищает редуктор при падении гайковерта. Патрон обладает стандартным размером, поэтому использовать гайковерт можно для самой тяжелой работы.

    Преимущества гайковерта сетевого Crown CT12018:

    • Надежность;
    • Исполнительность;
    • Ударный режим;
    • Реверс;
    • Длинный сетевой кабель;
    • Универсальный патрон;
    • Ударопрочный корпус.

    Комплектация:

    • Гайковерт;
    • Инструкция;
    • Упаковка.