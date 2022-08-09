Гайковерт для колес Crown CT12018 (электрический, ударный, макс крутящий момент 320 Нм)

- Персональная скидка
Электрический ударный гайковерт Crown CT12018
Арт. О00000003954
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Мощность, Вт
|900
|
Наличие реверса
|Да
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
Ударный электрогайковерт Crown CT12018 - превосходный вариант для применения в быту и для выполнения профессиональных задач. Этот инструмент выделяется своей компактной конструкцией, надежным исполнением и высоким крутящим моментом. Благодаря мощному двигателю, гайковерт Crown CT12018 900 вт обладает возможностью работы в ударном режиме, а функция реверса исключает застревание оснастки и метизов в материале. Длинный шнур питания инструмента позволяет работать вдали от розетки, а металлический кожух защищает редуктор при падении гайковерта. Патрон обладает стандартным размером, поэтому использовать гайковерт можно для самой тяжелой работы.
Преимущества гайковерта сетевого Crown CT12018:
- Надежность;
- Исполнительность;
- Ударный режим;
- Реверс;
- Длинный сетевой кабель;
- Универсальный патрон;
- Ударопрочный корпус.
Комплектация:
- Гайковерт;
- Инструкция;
- Упаковка.