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Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
5.0
1
8 271 ₽
8 960 ₽
Сетевые гайковерты
  • Персональная скидка
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300
Арт. О00000037206
5.0
1
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
  • Персональная скидка
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)
Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)

Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300

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  • -689 ₽
8 271 ₽
8 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037206
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
350
Наличие реверса
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -689 ₽
8 271 ₽
8 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ударный сетевой гайковерт ЗУБР ГС-300 предназначен для закручивания и откручивания болтов и гаек. Применяется при сборке и разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Высокий крутящий момент 300 Нм и надежный металлический корпус редуктора позволяют использовать гайковерт для самых тяжелых работ. Ударная функция обеспечивает удобную работу с крепежом большого диаметра и заржавевшей резьбой. Длинный сетевой кабель 5 м дает возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Для комфортной работы в условиях слабого освещения предусмотрена подсветка рабочего места.

    Преимущества

    • Высокий крутящий момент 300 Нм – для выполнения самых тяжелых работ
    • Металлический корпус редуктора – передача большого крутящего момента
    • Ударная функция в ЗУБР ГС-300 – удобная работа с крепежом большого диаметра и заржавевшей резьбой
    • Длинный сетевой кабель 5 м – возможность свободно перемещаться по рабочей площадке
    • Встроенная подсветка – для комфортной работы
    • Функция реверса – для смены направления вращения
    • Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента
    • Быстрый доступ к щеткам – возможность самостоятельной замены щеток