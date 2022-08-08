Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)

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Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300
Арт. О00000037206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|350
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Наличие реверса
|Да
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- Персональная скидка
- Ударный сетевой гайковерт ЗУБР ГС-300 предназначен для закручивания и откручивания болтов и гаек. Применяется при сборке и разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Высокий крутящий момент 300 Нм и надежный металлический корпус редуктора позволяют использовать гайковерт для самых тяжелых работ. Ударная функция обеспечивает удобную работу с крепежом большого диаметра и заржавевшей резьбой. Длинный сетевой кабель 5 м дает возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Для комфортной работы в условиях слабого освещения предусмотрена подсветка рабочего места.
Преимущества
- Высокий крутящий момент 300 Нм – для выполнения самых тяжелых работ
- Металлический корпус редуктора – передача большого крутящего момента
- Ударная функция в ЗУБР ГС-300 – удобная работа с крепежом большого диаметра и заржавевшей резьбой
- Длинный сетевой кабель 5 м – возможность свободно перемещаться по рабочей площадке
- Встроенная подсветка – для комфортной работы
- Функция реверса – для смены направления вращения
- Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента
- Быстрый доступ к щеткам – возможность самостоятельной замены щеток