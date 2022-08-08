Гайковерт ударный сетевой Зубр ГС-300 (макс крутящий момент 300 Нм, размер патрона 1/2", подсветка рабочей зоны)

Преимущества

Высокий крутящий момент 300 Нм – для выполнения самых тяжелых работ

Металлический корпус редуктора – передача большого крутящего момента

Ударная функция в ЗУБР ГС-300 – удобная работа с крепежом большого диаметра и заржавевшей резьбой

Длинный сетевой кабель 5 м – возможность свободно перемещаться по рабочей площадке

Встроенная подсветка – для комфортной работы

Функция реверса – для смены направления вращения

Рукоятка с противоскользящей накладкой – надежный хват инструмента

Быстрый доступ к щеткам – возможность самостоятельной замены щеток

Ударный сетевой гайковерт ЗУБР ГС-300 предназначен для закручивания и откручивания болтов и гаек. Применяется при сборке и разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Высокий крутящий момент 300 Нм и надежный металлический корпус редуктора позволяют использовать гайковерт для самых тяжелых работ. Ударная функция обеспечивает удобную работу с крепежом большого диаметра и заржавевшей резьбой. Длинный сетевой кабель 5 м дает возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Для комфортной работы в условиях слабого освещения предусмотрена подсветка рабочего места.