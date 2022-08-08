Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)

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Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2
Арт. О00000031138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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С этим товаром смотрят
- -1 551 ₽
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- Аккумуляторный ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 предназначен для работы с резьбовым крепежом при помощи импульсного удара. Четырёх точечная светодиодная подсветка обеспечивает хороший контроль крепёжного элемента обладая возможностью отключения для экономии энергопотребления. Три режима завинчивания позволяют контролировать крутящий момент при работе с мелким крепежом или мягкими материалами. Поясная клипса обеспечивает комфорт при высотных работах. Комплектуется сумкой. Бесщёточные технологии двигателя обладают высоким КПД, позволяя снимать большую работу с одного заряда аккумулятора. Совместим с инструментами B3 Plus.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 30 мин)
- Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень
- Удобная сумка решает вопрос хранения и транспортировки