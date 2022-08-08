Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

2 аккумулятора для работы без простоев

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 30 мин)

Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень

Удобная сумка решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторный ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 предназначен для работы с резьбовым крепежом при помощи импульсного удара. Четырёх точечная светодиодная подсветка обеспечивает хороший контроль крепёжного элемента обладая возможностью отключения для экономии энергопотребления. Три режима завинчивания позволяют контролировать крутящий момент при работе с мелким крепежом или мягкими материалами. Поясная клипса обеспечивает комфорт при высотных работах. Комплектуется сумкой. Бесщёточные технологии двигателя обладают высоким КПД, позволяя снимать большую работу с одного заряда аккумулятора. Совместим с инструментами B3 Plus.