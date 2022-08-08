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Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)
5.0
1
14 590 ₽
Аккумуляторные гайковерты
  • Персональная скидка
Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2
Арт. О00000031138
5.0
1
Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 (тип аккумулятора li-ion, бесщеточный тип двигателя, вес 1,53 кг)
  • Персональная скидка

Ударный гайковерт Crown CT22015HX-2

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14 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031138
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Емкость аккумулятора, Ач
2
Тип аккумулятора
Li-ion
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный ударный гайковерт Crown CT22015HX-2 предназначен для работы с резьбовым крепежом при помощи импульсного удара. Четырёх точечная светодиодная подсветка обеспечивает хороший контроль крепёжного элемента обладая возможностью отключения для экономии энергопотребления. Три режима завинчивания позволяют контролировать крутящий момент при работе с мелким крепежом или мягкими материалами. Поясная клипса обеспечивает комфорт при высотных работах. Комплектуется сумкой. Бесщёточные технологии двигателя обладают высоким КПД, позволяя снимать большую работу с одного заряда аккумулятора. Совместим с инструментами B3 Plus.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
    • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
    • 2 аккумулятора для работы без простоев
    • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
    • Быстрая зарядка аккумулятора (всего за 30 мин)
    • Металлическая скоба - для подвешивания инструмента на ремень
    • Удобная сумка решает вопрос хранения и транспортировки