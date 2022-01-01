Электрические гайковерты для грузовых автомобилей
Найдено: 5 товаров
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- 32 222 ₽32 880 ₽Аккумуляторный импульсный гайковерт DeWalt DCF899N (бесщеточный, аккумулятор li-ion, размер патрона 1/2 дюйма)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- -658 ₽
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- Нет в наличииАккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2-QW (бесщеточный тип двигателя, напряжение аккумулятора 18 в)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 950 НмУдарный инструмент: Да
Электрические гайковерты для грузовых автомобилей в интернет-магазине «Бигам» по цене от 32 880 рублей до 85 190 рублей. В наличии более 5 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.